Portal Necenzurirano poroča, da je upravljanje Postojnske jame v le dveh letih poslovnežu Marjanu Batagelju prineslo 17 milijonov evrov dividend. Navkljub visokim zaslužkom pa naj bi Batagelj po poročanju portala zavrnil možnost pocenitve vstopnic. Za ogled Postojnske jame je trenutno treba odšteti 32,90 evra po osebi, tisti, ki si želijo ogledati še Predjamski grad, pa morajo plačati 53,90 evra.

Družba Batagel & Co, katere lastnik je postojnski podjetnik Marjan Batagelj, ima v podjetju Postojnska jama slabih 75 odstotkov delnic, preostali del pa jih ima občina Postojna. V zadnjih dveh letih je podjetje izplačalo za 22 milijonov evrov dividend, kar pomeni, da je družba Batagel & Co prejela za okoli 17 milijonov evrov dividend, občina pa je dobila okoli pet milijonov evrov v dividendah, je razvidno iz poslovnih poročil, ki jih je objavil portal Necenzurirano.

Ob tem so na omenjenem portalu pri podjetju poizvedeli, ali glede na visoke zaslužke nameravajo poceniti vstopnice za ogled Postojnske jame, ki štiričlansko družino trenutno stane več kot sto evrov. Polna cena vstopnice v Postojnsko jamo namreč stane 32,90 evra po osebi, tisti, ki si želijo ogledati še Predjamski grad, pa morajo plačati 53,90 evra. Glede na objavljena poslovna poročila je podjetje Postojnska jama za vsak evro prihodkov ustvarilo 0,33 evra plusa.

Bodo pocenili vstopnice?

Iz podjetja so za portal Necenzurirano, na vprašanje o morebitni previsokih cenah vstopnic, odgovorili: "Cenam posvečamo posebno pozornost, zato naše cene odražajo razmerje med ceno in kakovostjo. Tudi zato vsako leto rastemo na vseh področjih delovanja. Obiskovalci iz vsega sveta ocenjujejo naše cene kot zelo primerne glede na kakovost storitve, ki jo nudimo. Nemogoče pa je seveda, da bi bili popolnoma vsi zadovoljni."

Po navedbah portala naj bi se tako število gostov iz Slovenije v 15 letih občutno zmanjšalo. Leta 2009 je imela jama 78 tisoč slovenskih obiskovalcev, lani pa 54 tisoč.