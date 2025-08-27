Režiser in scenarist Werner Herzog, ki bo letos na Beneškem filmskem festivalu dobil nagrado za življenjsko delo, je za lokacijo svojega najnovejšega filma izbral Postojnsko jamo, ki jo je označil za "najlepšo jamo na svetu".

Legendarni nemški filmar Werner Herzog bo nocoj na filmskem festivalu v Benetkah prejel zlatega leva za življenjsko delo, že pred podelitvijo pa je poudaril, da njegov življenjski opus še zdaleč ni zaključen. Kmalu bo namreč predstavil film Bucking Fastard, v katerem je v glavnih vlogah slavni igralski sestrski dvojec Kate in Rooney Mara.

Snemanje v Postojnski jami

"Bucking Fastard je zame film, ki zaključuje krog v opernem triptihu z mojima prejšnjima filmoma, Fitzcarraldo in Grizzly Man," je 82-letni Herzog za filmski portal Deadline povedal o filmu, ki ga je snemal na izjemnih lokacijah na Irskem in v Sloveniji.

Foto: Leila Lisjak

Film Bucking Fastard govori o iskanju smisla življenja, pri čemer "ne moremo videti sveta tako, kot ga vidita Jean in Joan Holbrooke (op. p. Kate in Rooney Mara), lahko pa vidimo, kako svet reagira nanju – skozi sodišča in medije, skozi tiste, ki jima želijo pomagati, in tiste, ki ju želijo izkoristiti, skozi oči udomačenih in divjih zveri in celo skozi njun lastni odmev v središču Zemlje," je povedal režiser.

Središče Zemlje je sloviti režiser prepoznal v slovenski Postojnski jami v Sloveniji. Prizore so tam snemali aprila letos, ob tem pa se je Herzog vpisal tudi v knjigo slavnih obiskovalcev in vanjo zapisal: "Najlepša hvala, da ste mi omogočili snemanje v vaši jami. Postojnska jama je najbolj neverjetna jama na svetu. Je kraj čudes in poezije."

Oglejte si še: