Eden od preživelih iz "čudeža v Andih" na obisku v Sloveniji

Eduardo Strauch, eden od 16 preživelih v letalski nesreči urugvajske ragbijske ekipe v Andih leta 1972, je petdeset let po dogodku, ki je pretresel ves svet, obiskal Postojnsko jamo.

"Zame je bilo to popolno duhovno doživetje lepote in tišine," je v knjigo znamenitih obiskovalcev zapisal Eduardo Strauch, so sporočili iz Postojnske jame. Kot jim je povedal, je tišina, kakršno je doživel v postojnskem podzemlju, zanj izjemno pomembna, po njegovem mnenju ta mir omogoča, da se povežeš sam s sabo in prepoznaš svoje najgloblje občutke.

Foto: Postojnska jama

Človek, ki je preživel nemogoče, je ob sprejemu v Jamskem dvorcu z gostitelji delil ganljive trenutke, ki jih je v 72 dneh doživel 3.500 metrov visoko v Andih. Po tem, ko je gorska reševalna ekipa po desetih dneh zaključila reševanje, je bil ves svet prepričan, da je vseh 45 potnikov umrlo. A kot je povedal, je bil to "prelomni trenutek, ko smo stopili skupaj in se zavedeli, da se moramo za svoja življenja boriti sami".

Po resnični zgodbi so nastale številne knjige, posnet je bil kultni film Živi (Alive) iz leta 1993, vsa ta leta pa Eduardo Strauch o svoji izkušnji ni govoril. Svojo perspektivo je nato leta 2019 po 32 letih molka opisal v knjigi Out of the Silence: After the Crash (2019), k temu pa ga je nagovorila presenetljiva najdba. Alpinist Ricardo Peña je namreč leta 2005 na kraju nesreče v Andih odkril Strauchov plašč in okvirje očal, ki so ostali na gori.

Foto: Postojnska jama

"Desetletja so moj plašč z denarnico v žepu in moja očala brez leč kljubovali neusmiljenemu vremenu gore. Nenadoma in nepričakovano so vse te stvari priplavale na površje. Zdelo se je kot povabilo, da razkrijem nekaj, kar si zasluži biti deljeno," je gostiteljem v Postojnski jami povedal Strauch, ki je sodeloval tudi pri nastanku novega Netflixovega filma o "čudežu v Andih". Premiero preživetvene srhljivke z naslovom Society of the Snow, v kateri nastopa kot pripovedovalec in igralec, napovedujejo za konec tega leta.

Preberite še: