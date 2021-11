Na Nizozemskem prvi primer omikrona že 19. novembra

Nova koronavirusna različica omikron je na Nizozemskem prisotna že dlje časa, kot so menili sprva. Omikron so namreč odkrili še pri dveh vzorcih, ki so jih na Nizozemskem vzeli 19. in 23. novembra, so danes sporočili z nacionalnega inštituta za zdravje in okolje RIVM.

Trenutno preučujejo stike okuženih z omikronom, da bi lahko ugotovili razsežnost širjenja te različice. Do zdaj so menili, da so prve primere nove različice potrdili pri 14 potnikih iz Južne Afrike, ki so v Amsterdam prispeli v petek, 26. novembra.

Zaenkrat ni znano, ali sta bili osebi, pri katerih so še potrdili okužbo z različico omikron, tudi v Južni Afriki. Oblasti so ju obvestile o odkritju, začeli so tudi iskati vse stike.

"V prihodnje bomo izvedli različne študije glede razširjenosti omikrona na Nizozemskem," so še sporočili iz RIVM. Pri tem bodo znova preučili tudi starejše vzorce testov.

Na Nizozemskem so doslej potrdili 16 primerov omikrona, kar je največ v Evropski uniji.