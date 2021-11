Vse več držav se zaradi omikrona zapira pred tujci #vŽivo

Omikron – kaj vemo?

Kje so že zabeležili okužbe z omikronom?

Omikron sev koronavirusa je že zabeležen v 14 državah po vsem svetu. Med njimi tudi v Italiji, Avstriji, na Češkem, v Belgiji in na Nizozemskem ter v Veliki Britaniji.

Omejitve potovanj:

Japonska in Izrael sta edini državi, ki sta zaprli meje za tujce.

Vsaj 44 (med njimi tudi vse članice EU) držav je prekinilo neposredne letalske povezave z Južnoafriško republiko, kjer so zabeležili prve obolele za omikronom.

Japonska, Ruanda, Hong Kong in Tajvan so zaprli meje za državljane šestih afriških držav, v katerih so tudi že zabeležili obolele za omikronom.

Zaradi pojava nove različice novega koronavirusa tujci od torka ne bodo mogli vstopati na Japonsko, je danes napovedal premier Fumio Kishida. Pred tem je v strahu pred različico omikron država že minuli konec tedna za potnike iz devetih držav z juga Afrike uvedla obvezno desetdnevno karanteno. Meje Japonske so bile za tuje državljane zaprte velik del pandemije bolezni covid-19, pri čemer nekaj časa v državo niso mogli niti tujci s prebivališčem na Japonskem. V začetku novembra so nato omejitve nekoliko sprostili in dovolili vstop poslovnežem, tujim študentom in drugim imetnikom vizuma, za turiste pa ohranjali meje zaprte.

Ob pojavu nove različice, poimenovane omikron, se je Japonska zdaj znova odločila za strožje ukrepe in vnovično prepoved vstopa tujim državljanom. Že pred tem je za potnike iz skupno devetih držav juga Afrike uvedla desetdnevno obvezno karanteno v posebej za to namenjenih namestitvah.

Zapiranje meja tudi v Izraelu

V Izraelu, kjer so novo različico prvič potrdili v petek, od včeraj zvečer velja prepoved vstopa v državo za vse tuje državljane z izjemo posameznih primerov, ki pa jih bo moral odobriti poseben odbor, so danes po navedbah AFP sporočili z urada izraelskega premierja.