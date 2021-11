Omikron se hitro širi, Izrael zapira meje

Oblasti na Češkem in v Avstraliji so potrdile prve primere različice novega koronavirusa omikron v teh državah. Izrael bo za omejitev širjenja nove različice danes zaprl meje za vse tujce. Tudi okuženi potniki z letal, ki sta se na Nizozemsko vrnili iz Južne Afrike, imajo po navedbah oblasti verjetno to različico.

Potem ko so včeraj v sosednji Italiji potrdili prvi primer novega seva koronavirusa SARS-CoV-2, tako imenovano različico B.1.1.529, ki je znana tudi kot omikron, o prvih primerih okužbe poročajo tudi s Češke in Avstralije. Doslej so primere okužb odkrili na Nizozemskem, v Nemčiji, Veliki Britaniji in več državah južne Afrike.

Na Češkem so prvi primer nove virusne različice, ki se po prvih ugotovitvah zelo hitro širi, potrdili v bolnišnici v mestu Liberec na severu države. Pacientka je prišla v državo iz Namibije prek Južne Afrike, kjer so nedavno kot prvi potrdili primere nove različice, ima pa blage simptome bolezni.

V Avstraliji pa so različico omikron prvič potrdili pri dveh potnikih, ki sta v soboto iz Južne Afrike pripotovala v Sydney, so danes sporočile regionalne zdravstvene oblasti. Potnika sta v Avstralijo priletela z letalom Qatar Airways prek Dohe.

Izrael zapira meje za vse tujce

V Izraelu, kjer so novo različico prvič potrdili v petek, bo od danes zvečer veljala prepoved vstopa v državo za vse tuje državljane, z izjemo posameznih primerov, ki pa jih bo moral odobriti poseben odbor, so danes po navedbah AFP sporočili iz urada izraelskega premierja.

Nizozemske zdravstvene oblasti so v soboto sporočile, da so med 61 okuženimi potniki na letalih, ki sta se v petek na Nizozemsko vrnili iz Južne Afrike, verjetno tudi primeri okužbe z novo različico.

"Različica omikron je bila verjetno odkrita med testiranimi osebami," so po navedbah AFP sporočili z Nacionalnega instituta za javno zdravje. Kot so dodali, bodo to dokončno potrdili z dodatnimi analizami, katerih rezultati bodo predvidoma znani danes.

Leti iz južne Afrike ustavljeni

Številne države po svetu so že omejile ali ustavile potovanja iz širšega območja južne Afrike. Poleg države Južne Afrike omejitve veljajo tudi za Bocvano, Zimbabve, Namibijo, Lesoto, Esvatini, Mozambik in v nekaterih primerih Malavi.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je novo različico koronavirusa označila za zaskrbljujočo in naj bi bila bolj prenosljiva od prevladujoče delte.