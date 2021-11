Omikron: v Italiji potrdili prvi primer močno mutiranega seva

V Italiji so danes potrdili prvi primer novega seva koronavirusa SARS-CoV-2, tako imenovano različico B.1.1.529, ki je znana tudi kot omikron. Kot je sporočil italijanski inštitut za javno zdravje, gre za potnika iz Mozambika. "Bolnik in člani njegove družine so v dobrem zdravstvenem stanju," so še sporočili v Rimu.

Omikron: močno mutirani koronavirus potrjen tudi v Veliki Britaniji in Nemčiji

Tudi britansko ministrstvo za zdravje je danes sporočilo, da so zanesljivo potrdili dva primera okužbe z novim sevom koronavirusa omikron.

Primera sta na srečo povezana, pravijo na ministrstvu, kar pomeni, da bo sledenje stikom lažje, osebi, pri katerih so ju odkrili, pa sta v samoizolaciji.

V Münchnu na Bavarskem so medtem potrdili prva dva primera nove različice novega koronavirusa omikron v Nemčiji. Kot je sporočil bavarski minister za zdravje Klaus Holetschek, sta oba potnika 24. novembra prispela z letalom iz Južne Afrike.

Pred tem je že minister za socialne zadeve nemške dežele Hessen Kai Klose sporočil, da obstaja velika verjetnost prvega primera različice omikron v Nemčiji.

Velika Britanija bo od danes od vseh potnikov, ki vstopijo v državo, zahtevala, da gredo v izolacijo, dokler ne bo njihov test PCR na okužbo z novim koronavirusom negativen, je napovedal britanski ministrski predsednik Boris Johnson. V Veliki Britaniji so prav danes potrdili prva dva primera nove različice novega koronavirusa omikron.

Nizozemska: Vse več okuženih potnikov iz Južne Afrike

Nizozemske zdravstvene oblasti so danes sporočile, da so po zadnjih podatkih pri 61 potnikih z dveh letalskih poletov iz Južne Afrike potrdili okužbo z novim koronavirusom. Pri vseh še preverjajo, ali gre za okužbe z novo različico omikron. Velika verjetnost prvega primera različice omikron obstaja tudi v Nemčiji.

"Vemo, da je bilo 61 testov pozitivnih in 531 negativnih," je sporočil nizozemski inštitut za javno zdravje (GGD). Dodali so, da so vsi, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom v karanteni v hotelu v bližini amsterdamskega letališča Schiphol.

Na Schipholu sta v petek pristali dve letali nizozemske letalske družbe KLM, ki sta proti Nizozemski poleteli z letališča v Cape Townu oziroma Johhanesburgu.

Potnike, pri katerih so potrdili okužbo, so namestili v nadzorovan hotel za izolacijo. Tam bodo morali biti v karanteni od pet do sedem dni. Tistim, pri katerih je bil test na okužbo negativen, so dovolili odhod z letališča, a bo zanje veljala obvezna petdnevna domača izolacija. Prav tako bodo morali po petih dneh opraviti nov test na okužbo z novim koronavirusom.

Na Nizozemskem od petka od 12. ure velja prepoved letalskih poletov z juga Afrike.

Okužbe z različico omikron so doslej odkrili v Južni Afriki, Bocvani, Hongkongu, Izraelu in Belgiji.

V NLZOH zaenkrat niso potrdili nobenega primera omikrona V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) s sekvenciranjem niso potrdili nobenega primera nove različice novega koronavirusa omicron, ki so jo nedavno odkrili v Južni Afriki, je NLZOH danes objavil na Twitterju.



Slovensko zunanje ministrstvo je v petek slovenskim državljanom, ki so v Južni Afriki, svetovalo, naj se čim prej vrnejo v domovino ter aktivno spremljajo razmere, saj je pričakovati, da bo vse več držav uvedlo omejitvene ukrepe za potnike s tega območja. Potnikom, ki so nameravali potovati v države z zaznano novo različico virusa, pa MZZ svetuje, da nenujna potovanja odložijo ali opustijo.

Pri dveh Hongkonžanih, okuženih z različico omikron, ugotovili visoko virusno breme

Pri dveh posameznikih v Hongkongu, okuženih z novo različico novega koronavirusa omikron, so epidemiologi ugotovili visoko virusno breme. To je vzbudilo zaskrbljenost glede učinkovitosti obstoječih cepiv proti tej različici.

Dvojica je opravila teste PCR, ki so pokazali vrednosti Ct 18 in 19. "To je izredno visoko, če upoštevamo, da sta bila na nedavnih testih PCR negativna," je v tvitu dejal epidemiolog Eric Feigl-Ding in dodal, da bi se ta virusna različica lahko uspela izogniti cepivu.

Čim manjša je vrednost Ct, tem večja je predvidena količina virusa v telesu. Pri večini testov PCR na okužb z virusom sars-cov-2 je mejna vrednost za pozitivni rezultat Ct 40. Bolniki v zgodnjem obdobju okužbe imajo običajno vrednosti Ct 20 do 30 ali manj.

Hongkonške oblasti pravijo, da je različico na ozemlje prinesel popotnik iz Južne Afrike, ki je od prihoda 11. novembra bival v hotelu za karanteno. Virus so pri njem sicer odkrili šele, ko je 13. novembra opravil drugi test PCR.

Oblasti menijo, da bi 36-letni Južnoafričan lahko okužil 62-letnika v sobi nasproti njegove, čeprav sta bila oba v strogi izolaciji. Oba posameznika sta sicer polno cepljena.