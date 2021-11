Panika zaradi nove različice virusa: države kot po tekočem traku uvajajo omejitve za potnike

V Veliki Britaniji danes uvajajo omejitve za potnike iz šestih afriških držav. Popoldne bodo prekinili polete iz Južne Afrike, Namibije, Lesota, Bocvane, Esvatinija in Zimbabveja.

Omejitve uvajajo tudi v Izraelu, od koder poročajo o prvem vnesenem primeru nove različice B 1.1.529 iz Južne Afrike. V Izrael zaradi nove koronavirusne različice ne morejo več potovati tujci iz Južne Afrike, Lesota, Bocvane, Zimbabveja, Mozambika, Namibije in Esvatinija, so sporočili iz urada premierja Naftalija Beneta. Izraelci, ki se od tam vračajo, pa morajo biti 14 dni v karanteni.

Različico so potrdili tudi v Bocvani, v njej pa odkrili več kot trideset mutacij, kar povzroča veliko zaskrbljenost, da bodo obstoječa cepiva manj učinkovita.

O potrjenih primerih okužbe poročajo tudi iz Hongkonga, in sicer pri potnikih, ki so pripotovali iz Južne Afrike.

Prepoved vstopa potnikom iz južnoafriških držav so zaradi velike zaskrbljenosti zaradi nove različice uvedli tudi v Singapurju.

Evropska komisija bo članicam predlagala, naj zaradi širjenja nove koronavirusne različice omejijo potovanja iz juga Afrike in odpovejo letalske povezave s to regijo, je danes tvitnila predsednica komisije Ursula von der Leyen. "Evropska komisija bo v tesnem sodelovanju z državam članicam predlagala aktivacijo varovalke, da zaradi različice B.1.1.529 ustavimo polete iz regije južne Afrike," je tvitnila von der Leynova. Odločitev o tem morajo sedaj sprejeti države članice.

