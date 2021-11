Ema: prezgodaj je, da bi vedeli, ali nova različica potrebuje novo cepivo

Ema je doslej za odrasle v EU odobrila štiri cepiva proti covid-19: cepivi mRNK podjetij Pfizer/BioNTech in Moderne ter vektorski cepivi proizvajalcev AstraZeneca in Johnson & Johnson.

Ema je doslej za odrasle v EU odobrila štiri cepiva proti covid-19: cepivi mRNK podjetij Pfizer/BioNTech in Moderne ter vektorski cepivi proizvajalcev AstraZeneca in Johnson & Johnson. Foto: Unsplash

Ema je še sporočila, da potrebuje več podrobnosti, da bi ugotovila, ali so štiri cepiva proti covid-19, ki so dovoljena v EU, učinkovita tudi proti novi različici, ki ima "številne mutacije", poroča AFP.

"Trenutne informacije so nezadostne, da bi ugotovili, ali se bo ta različica znatno širila in v kolikšni meri lahko zaobide imunost, ki je nastala zaradi cepljenja," so se sporočili pri Emi. Dodali so, da menijo, da je "trenutno še prezgodaj predvidevati potrebo po cepivu z drugačno sestavo, da bi zaustavili širjenje te različice".

Prvi primer potrdili pri necepljeni državljanki Belgije, ki ni bila v Južni Afriki

Evropska unija se je danes z zaskrbljenostjo odzvala na novico o novi različici in državam članicam povezave predlagala, da ustavijo vse lete v in iz Južne Afrike, kjer so novo različico prvič potrdili. Prvi primer različice B.1.1.529 v Evropi je danes potrdila Belgija. Po poročanju tamkajšnjih medijev gre za žensko, ki ni bila cepljenja proti covid-19 in ni bila v Južni Afriki.

BioNTech je danes sporočil, da podatke o tem, kako dobro njegovo cepivo ščiti pred novo različico, pričakuje najkasneje v dveh tednih.

ECDC bo kratko oceno nove različice podal že danes

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) pa je sporočil, da bo še danes podal kratko oceno nove različice novega koronavirusa. Po napovedih naj bi jo objavil okoli 19. ure, poroča nemška tiskovna agencija dpa.