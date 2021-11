Kako je to mogoče? Pobegnila iz hotelske karantene in se vkrcala na letalo.

Na amsterdamskem letališču so v petek pri 61 od 624 potnikov iz Južne Afrike potrdili okužbo z novim koronavirusom, pri 13 so potrdili koronavirusno različico omikron.

Nizozemska policija je aretirala Španca in Portugalko, ki jima je uspelo pobegniti iz hotela, kjer sta zaradi okužbe z novim koronavirusom preživljala karanteno. Par se je pred tednom dni vrnil iz Južne Afrike in bil tako kot vsi preostali potniki, pri katerih so potrdili okužbo s koronavirusom, napoten v hotelsko karanteno. Eden od njiju je bil pozitiven na novi koronavirus, ni pa znano, ali je bil okužen z različico omikron. Zbežala sta s hotela in bila že na letalu za Španijo, ko jima je načrte prekrižala policija. Oblastem ni jasno, kako jima je uspelo pobegniti in priti na letalo.