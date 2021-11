Nov virus za olimpijske igre predstavlja določen izziv, jih pa ne ogroža

Različica omikron se hitro širi po svetu in posledično vpliva tudi na priprave organizatorjev prihajajočih olimpijskih iger. Slednji so kljub temu prepričani, da lahko varno in uspešno izpeljejo 24. zimske igre.

"Mislim, da bo ta različica zagotovo vodila do določenih izzivov, povezanih s preprečevanjem in nadzorom širjenja virusa. Toda Kitajska ima izkušnje na tem področju in popolnoma sem prepričan, da bodo zimske olimpijske igre potekale brez nevšečnosti," je dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian. Dodal je, da Peking "ceni prizadevanja Južne Afrike pri zagotavljanju pravočasnih informacij o novi različici virusa".

Mehurček bo še bolj strog kot običajno

Kitajska je za OI napovedala strog "mehurček", na tribunah pa bodo v 20-odstotnem obsegu zgolj tisti navijači, ki prebivajo znotraj kitajskih meja.

S strogimi ukrepi, kot so karantena, množični testi, policijska ura in stroge omejitve vstopa na Kitajsko, najbolj naseljena država na svetu od lani sledi strategiji "nič covida". Manjše izbruhe so običajno hitro ponovno spravili pod nadzor, oblasti pa so v torek poročale o 21 lokalnih okužbah po vsej državi.

Foto: Guliverimage

O novi mutaciji virusa oziroma zdaj znani kot različica omikron, ki zaradi hitrega širjenja skrbi tudi Svetovno zdravstveno organizacijo, sicer poročajo iz vse več držav, prvi primer pa so danes odkrili tudi Japonci, dodaja AFP.

Kitajske zdravstvene oblasti trdijo, da so tudi na to različico pripravljene. "Kitajska se je dobro pripravila. Opravili smo veliko linij raziskav, vključno s predhodnimi tehničnimi raziskavami vseh vrst cepiv," je na to temo dejal Xu Wenbo, vodja inštituta za nadzor virusov pri kitajskem centru za nadzor in preprečevanje bolezni.

Cepljenih več kot 1,1 milijarde prebivalcev Kitajske

Po informacijah tamkajšnjih zdravstvenih oblasti je bilo do ponedeljka proti novemu koronavirusu v celoti cepljenih več kot 1,1 milijarde prebivalcev.