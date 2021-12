Necepljenim Nemcem se obeta tako imenovani božični lockdown, je danes dejala Angela Merkel. To pomeni, da bodo izključeni iz tako rekoč vseh vidikov javnega življenja. Dovoljeni jim bodo le obiski živilskih trgovin, lekarn in zdravstvenih ustanov.

"Kulturne in zabavne prireditve bodo odprte le za državljane, ki so se bodisi cepili bodisi pred kratkim preboleli bolezen covid-19," je pojasnila Merklova. Necepljenim bo prepovedan tudi vstop v restavracije in lokale, kinodvorane, muzeje. V redkih primerih naj bi bil sicer dovoljen vstop z negativnim hitrim testom.

Nemčija uvaja tudi nekatere druge ukrepe za zmanjšanje števila stikov: dogodki v notranjih prostorih bodo omejeni na od trideset do petdeset odstotno zasedenost kapacitet, največje število gostov pa bo 5.000. Na zunanjih prireditvah bo največje število gostov medtem omejeno na 15.000. Vsi bodo morali izpolnjevati pogoj PC, torej preboleli ali cepljeni. Foto: Guliver Image

V primeru sedemdnevne incidence nad 350 na 100.000 prebivalcev je predvideno zaprtje nemških klubov in diskotek.



V nemških šolah bo za vse stopnje veljala obvezna nošnja zaščitnih mask. Javna in zasebna druženja, na katerih bodo prisotni necepljeni in tisti, ki covida-19 še niso preboleli, so poslej omejena na največ dve gospodinjstvi in še to ob pogoju, da sta iz drugega gospodinjstva prisotni največ dve osebi.



Poleg tega bodo lahko poslej proti covidu-19 v Nemčiji cepili tudi zobozdravniki, farmacevti ter bolnišnično osebje. (STA)

Kmalu tudi obvezno cepljenje proti covid-19?

Merklova in njen naslednik Olaf Scholz sta danes tudi podprla strokovne predloge za uvedbo obveznega cepljenja proti bolezni covid-19. To mora prej sicer potrditi še parlament. Če se bo to zgodilo, in mnogi pričakujejo, da se bo, bi ukrep obveznega cepljenja v Nemčiji lahko začel veljati s februarjem prihodnje leto.

Prihodnji nemški kancler Olaf Scholz (desno) je danes ponovno pozval k cepljenju proti covidu-19. Zavzel se je, da bi se v Nemčiji do božiča cepilo 30 milijonov ljudi. To je dosegljiv cilj in hkrati velik logistični izziv, je še dejal Scholz. Foto: Reuters

