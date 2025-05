Angela Merkel: Rada bi bila kanclerka

Na novinarsko vprašanje, ali bi rada postala kanclerka, je Angela Merkel, ki je Nemčiji vladala med letoma 2005 in 2021, odgovorila: "Če sem iskrena, imam občutek, da bi bila načeloma rada kanclerka. In da bi bila rada kanclerka zdaj, tudi če ne bi bila že prej."

Tudi leta 2005 so bili konflikti in vojne

Kot je povedala, ni prevzela funkcije kanclerke na podlagi tega, ali se svet zdi harmoničen. Tudi ko je leta 2005 postala kanclerka, so bili konflikti in vojne. Že takrat se je zavedala, da jo čaka veliko dela. "In nikoli nisem na to gledala z vidika, ali je to zame preveč zapleteno."

Vendar pa vrnitev na politični oder, na primer na položaj v mednarodni politiki, za Angelo Merkel ne pride v poštev. "Moj politični čas je mimo. Bil je čudovit čas. Ampak vse v življenju ima svoj čas," je poudarila nekdanja kanclerka.