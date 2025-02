Se je Friedrich Merz ujel v lastno past?

Ko je leta 2008 izbruhnila svetovna finančna kriza in je nemški javni dolg presegel 60 odstotkov bruto domačega proizvoda, ki ga kot najvišjo dovoljeno mejo določa Maastrichtski sporazum, je Nemčija v začetku leta 2009 v ustavo zapisala fiskalno pravilo oziroma dolžniško zavoro (nem. schuldenbremse).

Fiskalna oziroma dolžniška zavora kot nemški prisilni jopič?

To pravilo oziroma zavora določa, da letni strukturni proračunski primanjkljaj na zvezni ravni ne sme preseči 0,35 odstotka BDP. Mnenja o dolžniški zavori, ki je začela veljati leta 2016, so v Nemčiji deljena. Del ekonomistov jo podpira, drugi ji nasprotujejo (britanski medij Economist je uzakonitev fiskalne zavore opisal z besedami, da se je Nemčija odločila, da sama sebi nadene prisilni jopič).

S pomočjo dolžniške zavore je Nemčija znižala javni dolg malce pod 60 odstotkov, a je nato leta 2020 prišla pandemija covida-19. Nemčija je takrat začasno zamrznila dolžniško zavoro, ker je država potrebovala denar za plačevanje izdatkov, povezanih s pomočjo za premagovanje posledic zajezitvenih ukrepov. Leta 2023 je zavora znova vstopila v veljavo.

Hitra sprememba dolžniške zavore

Odprava oziroma omilitev dolžniške zavore je znova postala vroča tema, ko je o tem dan po zmagi na volitvah govoril najverjetnejši novi nemški kancler, krščanski demokrat Friedrich Merz. To tema na ponedeljkovi novinarski konferenci ni načel sam, ampak jo je omenil v odgovoru na novinarsko podvprašanje o dolžniški zavori.

Odhajajoči kancler Olaf Scholz je zadržan glede hitre spremembe fiskalnega pravila (v Nemčiji ga poznajo pod imenom dolžniška zavora). Je pa Scholz pred meseci skušal nemško milijardno pomoč za Ukrajino izvzeti iz dolžniške zavore, čemur je nasprotovala liberalna FDP. To nasprotovanje je bilo tudi razlog za propad koalicije SPD-Zeleni-FDP in posledične predčasne volitve. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Ker je za spremembe pri fiskalnem pravilu oziroma dolžniški zavori potrebna sprememba ustave, zvezni parlament v novem sklicu pa bi bil temu morda manj naklonjen, je Merz predlagal, da bi spremembe izglasovali že v dozdajšnjem sklicu parlamenta, v katerem imajo CDU/CDS, SPD in Zeleni ustavno večino, tj. več kot dve tretjini sedežev.

Merz v torek stopi korak nazaj

Dozdajšnji parlament bo deloval do vključno 24. marca, kar pomeni, da je časa za morebitno ustavno spremembo še štiri tedne. Na novinarski konferenci pa Merz ni pojasnil, ali se zavzema za reformo dožniške zavore ali pa za ustanovitev posebnega sklada na zvezni ravni. Je pa v torek Merz stopil korak nazaj in pred sejo poslanske skupine CDU/CSU povedal, da ni za hitro reformo dolžniške zavore.

Tudi glavni tajnik poslanske skupine CDU/CSU v zveznem parlamentu Thorsten Frei je v torek v radijskem intervjuju jasno povedal, da CDU/CSU ni za hitro reformo dolžniške zavore. Glede na zelo dinamične zunanjepolitične spremembe pa Frei ni izključil možnosti, da bodo potrebne zelo hitre odločitve na področju zunanje in varnostne politike.

Merzev posebni sklad do 300 milijard evrov

Kot piše nemški medij Stern, je Freijeve besede treba razumeti kot odprtost CDU/CSU za poseben sklad oziroma za izjemo, po kateri dolžniška zavora ne bi veljala za obrambni proračun. Iz CDU/CSU so pozneje sporočili, da je imel Merz v mislih poseben sklad v višini do 300 milijard evrov.

Nemčija bo potebovala veliko denarja, če bo hotela okrepiti svojo vojsko. Foto: Gulliverimage

Ta sklad je povezan z doseganjem večje obrambne neodvisnosti od ZDA, ker glede na zadnje izjave predstavnikov Trumpove administracije, na primer podpredsednika ZDA J. D. Vancea na Münchenski varnostni konferenci, zaščita znotraj Nata ni več zagotovljena. To je temeljito spremenilo prejšnje stanje, trdijo v CDU/CSU.

AfD in Levica lahko skupaj preprečita ustavne spremembe

Naglica pri spremembah glede nemškega prihodnjega zadolževanja, ki jo je v ponedeljek omenil Merz, je povezana s tem, da bo stanje v novem sklicu parlamenta, ki se bo prvič sestal 25. marca, veliko bolj zapleteno. AfD in Levica bosta imela skupaj tretjino poslancev. To pomeni, da lahko stranki preprečita vsako ustavno spremembo.

Naglica, ki jo je v ponedeljek predlagal Merz, je spravila v slabo voljo SPD. Odhajajoči vodja poslanske skupine SPD Rolf Mützenich je tako javno grajal Merza, ker je ta pred volitvami vedno znova zavračal predloge SPD o ustavnih spremembah glede dolžniške zavore, po volitvah pa je popolnoma spremenil mnenje.

Scholzev posebni sklad za obrambo

Kot piše Stern, sta pri spremembi dolžniške zavore le dve možnosti in pol. Dozdajšnji nemški kancler Olaf Scholz je v svojem govoru po ruskem napadu na Ukrajino leta 2022 predlagal eno od možnosti: posebni sklad.

FDP in njen voditelj Christian Lindner, ki je bil v Scholzevi vladi finančni minister, sta lani nasprotovala izvzetju pomoči Ukrajini iz dolžniške zavore. Na volitvah se FDP ni uspelo prebiti v parlament, Lindner pa je že napovedal odhod iz politike. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Poenostavljeno povedano je to dolžniški sklad, ki je zunaj zveznega proračuna. Vendar mora biti takšen posebni sklad vezan na točno določen namen – na primer za ponovno oborožitev nemške vojske. Kakršnikoli drugi izdatki torej ne bi bili dovoljeni.

Tudi posebni sklad zahteva ustavno večino

Da bi zagotovili, da dolžniška zavora, določena v ustavi, ne velja za posebni sklad, mora biti posebni sklad tudi ustavno izključen iz zavore. Za to je potrebna dvotretjinska večina v bundestagu.

Kot piše Stern, v Nemčiji že dolgo primanjkuje denarja (mišljen je seveda denar za proračunske izdatke). Samo v tekočem proračunskem letu manjka dvomestna milijardna vsota. Tudi zato stara vlada (SPD, Zeleni in FDP) ni sprejela proračuna, ampak se je sesula prav pri tem vprašanju. CDU/CSU je, ko je bila v opoziciji, odločno zavračala spremembe glede fiskalne zavore.

Pred volitvami Merz obljublja nižje davke, zdaj potrebuje več denarja za obrambo

Toda zdaj mora Merz vladati. Pred volitvami je obljubljal postopne davčne olajšave. Samo v nekaj letih bi to po pisanju Sterna znašalo 90 milijard evrov manj prilivov iz davkov v proračun na leto. Poleg tega CDU/CSU v prihodnjih letih napoveduje povečanje obrambnih izdatkov. Lani je Nemčija za obrambo dala 2,1 odstotka BDP, novi cilj je 3,5 odstotka.

Če ne bo prišlo do ustavnih sprememb glede dolžniške zavore do 24. marca, bo moral Merz v novem sklicu parlamenta računati na to, da ima AfD skupaj z Levico tretjino sedežev, s čimer lahko obe stranki blokirata ustavne spremembe. Seveda je vprašanje, ali bi AfD in Levica, ki sta ideološko popolnoma različni, stopili skupaj pri tem vprašanju. Foto: Guliverimage

Če ne bo prišlo do sprememb do 24. marca, bo v novem sklicu težje spreminjati ustavo, čeprav je veliko vprašanje, ali bosta AfD in Levica, ki sta ideološko na popolnoma nasprotnih bregovih, združili moči in skupaj izglasovali blokado ustavnih sprememb.

Bo Merz razglasil izredne razmere?

Merz ima sicer možnost, da bi ob novem sklicu bundestaga zahteval razglasitev posebnih izrednih razmer, s čimer bi omogočil zamrznitev dolžniške zavore. Za to zadostuje navadna večina v parlamentu, na primer zgolj glasovi CDU/CSU in SPD. Je pa proti temu mogoče vložiti tožbo: za tožbo bi bila potrebna tretjina poslancev bundestaga – torej AfD in Levice.

Še vedno pa obstaja zanka: v nujnih primerih je mogoče uporabiti le manjše zneske in ne toliko sredstev, kot bi jih dejansko potrebovali.

Zvijača, s katero bi na svojo stran dobili Levico?

Alternativa bi lahko bila ustanovitev posebnega sklada, ki ne bi bil namenjen ponovnemu oboroževanju, ​​ampak na primer za naložbe v infrastrukturo. S tem bi lahko k spreminjanju ustave pritegnili poslansko skupino Levice. Obenem bi se s tem sprostila sredstva za nemško vojsko v rednem proračunu.

Pojavljajo se zamisli, da bi ustavne spremembe dolžniške zavore izglasovali skupaj z Levico, pri čemer bi Levici ugodili z večjimi javnimi naložbami. Težava je, da je CDU na kongresu leta 2018 izglasovala, da ne sodeluje niti z Levico niti z AfD. To pomeni, da bi morala CDU najprej prelomiti lastno pravilo o nesodelovanju z Levico. Foto: Guliverimage

Šlo bi za premišljen manever, ki bi sprožil dve vprašanji: ali bi se Levica dejansko strinjala s tem prozornim trikom? In ali bi CDU/CSU opustila svojo odločitev iz leta 2018 o nesodelovanju z Levico?