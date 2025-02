Po vzporednih volitvah in do zdaj preštetih glasovih je zmagovalka nemških predčasnih volitev CDU/CSU. Na drugem mestu je AfD, ki je v primerjavi z zadnjimi volitvami podvojila podporo. Sledijo SPD, Zeleni in Levica. Po do zdaj preštetih glasov sta zunaj nemškega parlamenta FDP in BSW. Vprašanje, s katerimi strankami bo vodja CDU Friedrich Merz sestavil koalicijo, je odvisno od tega, katere stranke bodo na koncu v bundestagu. Je pa Merz že zavrnil koalicijo z AfD.

Trenutni izid (po glasovih, preštetih v nedeljo do 23.20, vir: ARD) CDU/CSU: 28,5 odstotka AfD: 20,7 odstotka SPD: 16,5 odstotka Zeleni: 11,7 odstotka Levica: 8,7 odstotka FDP: 4,9 odstotka BSW: 4,4 odstotka

CDU/CSU

Javnomnenjske ankete pred nemškimi volitvami so se izkazale za dokaj točne. Zmagala je CDU/CSU, ki pa ji ni uspelo preskočiti 30 odstotkih, ampak ima po do zdaj preštetih glasovih nekaj več kot 28 odstotkov glasov. Friedrich Merz je v oddaji na televizijah ZDF in ARD napovedal oblikovanje nove vlade do velike noči.

Merz je bil povolilni televizijski oddaji ARD in ZDF, kjer so z izjemo Sahre Wagenknecht sodelovali vodje vseh glavnih nemških strank, med drugim bil zelo kritičen do nove Trumpove administracije: "Vsaj od komentarjev ameriškega predsednika Donalda Trumpa prejšnji teden je jasno, da je Američanom, vsaj tistemu delu Američanov v tej vladi, v veliki meri vseeno za usodo Evrope", je dejal Merz. Kot edinstven dogodek je označil predvsem izjave tehnološkega milijarderja Elona Muska, ki se je že večkrat odkrito postavil na stran AfD. "Intervencije iz Washingtona niso bile nič manj dramatične in drastične ter na koncu nezaslišane od intervencij, ki smo jih videli iz Moskve. Nemčija je pod velikim pritiskom z dveh strani. Zato je moja absolutna prioriteta ustvariti enotnost v Evropi in okrepiti Evropo, da bomo korak za korakom dosegli neodvisnost od ZDA," je še dejal Merz.

AfD

Kot so napovedovale že ankete, je protipriseljenska AfD pristala na drugem mestu z nekaj več kot 20 odstotki. Kanclerska kandidatka Alice Weidel je po volitvah Merzu že ponudilo roko sodelovanju, ki pa jo je ta zavrnil. Kot trdi najverjetnejši novi nemški kancler, je med CDU/CSU in AfD preveč razlik, med drugim glede vojne v Ukrajini in odnosa do EU. AfD se je izjemno dobro odrezala v vzhodnih deželah, torej na območju nekdanje komunistične Vzhodne Nemčije. Na Saškem na primer je dobila več kot 40 odstotkov glasov, na Saškem-Anhaltu pa 38 odstotkov. V primerjavi z zadnjimi volitvami je AfD dobila skoraj 4,4 milijona glasov več.

AfD s kanclersko kandidatko Alice Weidel je podvojila svojo podporo z zadnjih volitev. Zlasti se je AfD dobro odrezala na vzhodu Nemčije, kjer je najmočnejša stranka. Foto: Guliverimage

SPD

Do zdaj vladajoči SPD z odhajajočim nemškim kanclerjem Olafom Scholzem se je uvrstil na tretjem mestu z nekaj več kot 16 odstotki glasov. Kljub temu bo ta stranka skoraj zagotovo del nove nemške koalicije. Po napovedih Scholz ne bo član nove vlade.

Zeleni

Na četrtem mestu so se z okoli 12 odstotki uvrstili Zeleni. Čeprav so nekateri v CDU/CSU pred volitvami zavračali povolilno sodelovanje z Zelenimi, pa bo utegnejo tudi Zeleni sestavljati novo koalicijo, če se FDP na koncu res ne bo prebila v parlament.

Olaf Scholz je že napovedal, da ne bo vodil koalicijskih pogajanj SPD s CDU/CSU. Foto: Reuters

Levica

Levici so ankete dolgo napovedovale izpad iz parlamenta, a je stranki uspelo tik pred volitvami preobrniti trend in je zdaj z več kot osmimi odstotki zagotovo v parlamentu.

BSW

Manj razlogov za veselje imajo v stranki BSW, ki jo vodi nekdanja vplivna članica Levice Sahra Wagenknecht. BSW je imela po glasovih, preštetih do, 4,9 odstotka glasov. Za vstop v nemški zvezni parlament bi morala doseči vsaj pet odstotkov.

FDP

Volilni prag po do zdaj preštetih glasovih ni preskočila tudi liberalna FDP Christiana Lindnerja, saj je dosegla le 4,6 odstotka glasov.

Vodja FDP Friedrich Merz je že napovedoval svoj odstop. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Odzivi iz tujine

Izid volitev je že pozdravil ameriški predsednik ZDA Donald Trump. Izide je na družbenem omrežju Truth Social označil za velik dan za Nemčijo. Prepričan je, da imajo Nemci podobno kot Američani dovolj politik brez zdravega razuma. Pri tem je omenil vprašanje priseljevanje in energetiko.

Kot vemo, je pred volitvami AfD zelo odločno podprl najbogatejši človek na svetu Elon Musk, ki ima tudi pomembno vlogo v novi ameriški administraciji. Za zdaj (stanje v nedeljo ob 23.00) se še ni odzval na izide nemških volitvah.

Podobno je pred volitvami na Münchenski varnostni konferenci ameriški podpredsednik J. D. Vance zahteval, da naj nemške stranke končajo politiko nesodelovanja z AfD. Tudi Vance se do zdaj (stanje v nedeljo ob 23.00) javno ni odzval na izide nemških volitev in na zatrjevanje Merza, da ne bo sodeloval z AfD.

Odzivi iz Slovenije

Zmagovalcu nemških volitev je čestital tudi slovenski premier Robert Golob. "Čestitke Friedrichu Merzu in uniji CDU/CSU za zmago na današnjih parlamentarnih volitvah v Nemčiji. Gospodu Merzu želim hitro oblikovanje vlade. EU potrebuje močno Nemčijo pri spopadanju s številnimi in kompleksnimi izzivi današnje mednarodne skupnosti," je sporočil Golob na vladnem družbenem omrežju X.

Merzu je na družbenem omrežju čestital tudi predsednik SDS Janez Janša.

Oglasila se je tudi slovenska Levica, ki je pozdravila uspeh svoje sestrske stranke, nemške Levice (Die Linke v nemščini).