Po nemških predčasnih volitvah bo Nemčija po napovedih najverjetneje dobila koalicijo med CDU/CSU in SPD. Najverjetnejši novi nemški kancler Friedrich Merz je po volitvah tudi napovedal, kaj je njegova prednostna naloga: združiti Evropo in jo počasi narediti neodvisno od ZDA. Ne izključuje niti možnosti razpada Nata in oblikovanja novega obrambnega zavezništva evropskih držav.

Če bi se v novi nemški zvezni parlament uspelo prebiti tudi liberalni FDP, bi Nemčija verjetno dobila t. i. koalicijo Nemčija, torej koalicijo CDU/CSU, SPD in FDP. Ime koalicija Nemčija ima zato, ker so barve strank (črna, rdeča in rumena) enake barvam nemške zastave.

Črno-rdeča koalicija

Ker pa je FDP ostala pred vrati parlamenta, ima po napovedih političnih analitikov največ možnosti koalicija med CDU/CSU in SPD. To ne bo prvič, da bosta ti dve stranki oblikovali koalicijo. Včasih se je njuni koaliciji reklo velika koalicija, ker je šlo za koalicijo dveh največjih strank, toda na letošnjih volitvah je SPD padla šele na tretje mesto, za AfD.

Življenjepis in politična pot Friedricha Merza:

Ker je Merz izključil koalicijo z AfD, s katero je CDU/CSU sicer blizu glede zaostritve politike priseljevanja, zelo ločuje pa jih odnos do vojne v Ukrajini in Putinove Rusije ter odnos do EU (AfD je evroskeptična in proruska stranka), veliko drugih možnosti nima. Tako kot AfD je za Merza nesprejemljiva tudi Levica.

Črno-rdeča koalicija bo imela v bundestagu večino 12 sedežev

Če bi se uspelo v parlament prebiti BSW, bi verjetno moral Merz v koalicijo povabiti tudi Zelene. Neuspeh BSW, ki je za las zgrešila petodstotni volilni prag (dosegla je 4,97 odstotka), je tako verjetno Nemčiji prinesel rdeče-črno koalicijo. Ta bo imela v 630-članskem bundestagu 328 sedežev, torej večino 12 sedežev.

Friedrich Merz je v povolilni oddaji na ARD in ZDF znova odločno zavrnil koalicijo z AfD, čeprav mu Alice Weidel ponuja sodelovanje. Največ možnosti ima tako koalicija med CDU/CSU in SPD. Od leve proti desni: Robert Habeck (Zeleni), Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU) in Alice Weidel (AfD). Foto: Guliverimage

Največja opozicijska stranka bo AfD s 152 sedeži. Zeleni jih bodo imeli 85, Levica pa 64. Še en sedež ima predstavnik danske manjšine.

Merzeva absolutna prednostna naloga

Merz napoveduje, da bo Nemčija dobila novo vlado do velike noči, torej do 20. aprila. V nedeljski povolilni oddaji na televiziji ZDF in ARD, v kateri so razen Sahre Wagenknecht (BSW) sodelovali vodje vseh najpomembnejših nemških strank, so najbolj odmevale Merzeve besede o postopni evropski neodvisnosti od ZDA. To je za Merza po lastnih besedah absolutna prednostna naloga.

To so bile na prvi pogled zelo presenetljive izjave, še zlasti zato, ker Merz velja za velikega zagovornika čezatlantskega sodelovanja, kot odvetnik pa je sodeloval s številnimi ameriškimi podjetji. A kot kaže, je prihod Donalda Trumpa v Belo hišo ter še zlasti njegove zadnje izjave in poteze, pa tudi izjave in poteze podpredsednika ZDA J. D. Vancea ter Elona Muska, spremenil Merzeve poglede.

Graje Trumpa in Muska

"Vsaj od komentarjev ameriškega predsednika Donalda Trumpa prejšnji teden je jasno, da je Američanom, vsaj tistemu delu Američanov v tej vladi, v veliki meri vseeno za usodo Evrope," je dejal Merz.

Merz je bil v prvih izjavah po volitvah zelo kritičen do Elona Muska, ker se je ta vmešaval v nemško notranjo politiko in podprl AfD. Vprašanje je, ali je Muskova podpora AfD koristila ali bolj škodila. Mnenja političnih analitikov so namreč deljena. Foto: Guliverimage

Kot edinstven dogodek je označil predvsem izjave tehnološkega milijarderja Elona Muska, ki se je že večkrat odkrito postavil na stran AfD.

Merz: Evropa je pod pritiskom Trumpove Amerike in Putinove Rusije

"Intervencije iz Washingtona niso bile nič manj dramatične in drastične ter na koncu nezaslišane od intervencij, ki smo jih videli iz Moskve. Nemčija je pod velikim pritiskom z dveh strani (to je s strani ZDA in Putinove Rusije, op. p.). Zato je moja absolutna prioriteta ustvariti enotnost v Evropi in okrepiti Evropo, da bomo korak za korakom dosegli neodvisnost od ZDA," je še dejal Merz.

Najverjetnejši novi nemški kancler tudi ni izključil, da bo v bližnji prihodnosti zaradi Trumpove politike zbliževanja s Putinovo Rusijo na račun Evrope in Ukrajine prišlo do razpada Nata (junija letos bo vrh Nata na Nizozemskem), zaradi česar bodo morale evropske države oblikovati novo zavezništvo.

Nov jedrski dežnik pred ruskim napadom?

Že v petek je Merz predlagal, da je čas za poizvedovanje o možnosti jedrskega sodelovanja med Francijo, Veliko Britanijo in Nemčijo (in tudi drugimi državami), da nadomestijo ameriški jedrski dežnik, ki je zagotavljal evropsko varnost pred ruskim napadom.

Trumpova enigmatična čestitka

Glede na Merzeve besede je pomenljiv Trumpov odziv na volitve v Nemčiji. Trump je v izjavi, ki jo je v nedeljo zvečer objavil na svojem družbenem omrežju Truth, pozdravil zmago konservativne stranke v Nemčiji ter jo prikazal kot posledico njegove novembrske zmage na ameriških predsedniških volitvah.

Pomenljivo je zlasti, da je Trump uporabil splošno oznako konservativna stranka, ni pa izrecno omenil ne CDU/CSU ne Merza.