Zmagovalka volitev CDU/CSU ne bo šla v koalicijo z AfD, kakšna bo nova koalicija pa je veliko odvisno od tega, ali se bo FDP uspelo prebiti v parlament, je za Siol.net povedal politolog Marko Lovec. Glede izida AfD je Lovec dejal, da kaže, da je izid okoli dvajsetih odstotkov strop za to stranko, in to kljub temu, da so se predvolilne debate v Nemčiji večinoma vrtele okoli migracij in domnevno zelo slabega nemškega gospodarskega stanja.

Po vzporednih volitvah in prvih preštetih glasov je jasno, da je zmagovalka volitev CDU/CSU in da bo Friedrich Merz novi nemški kancler. Kakšna pa bo nova koalicija, pa je odvisno od tega, ali se bosta FDP in BSW uvrstila v parlament.

Kakšna bo nova koalicija?

V primeru, da FDP uspe preboj oziroma obstanek v nemškem zveznem parlamentu, bo po mnenju Marka Lovca Nemčija verjetno dobila koalicijo CDU/CSU-SPD-FDP, tj. tako imenovana koalicija Nemčija oziroma koalicija v barvah nemške zastave. V preteklosti se je veliko govorilo o manjšinski vladi CDU/CSU, ki bi jo podpirala AfD, a Lovec meni, da Merz ne bo naredil tega, tudi zato ne, ker z manjšinsko vlado ne bo mogel speljati nobene resne reforme.

Prepričan je, da novo nemško vlado čakajo povečane naložbe in razrahljanje fiskalne zavore, tudi zaradi večjih obrambnih izdatkov, ki bodo potrebni za večjo obrambno neodvisnost Evrope.

Strop za AfD?

Pred volitvami se je veliko ugibalo o izidu AfD. Tej so ankete namerili pred volitvami okoli 20 odstotkov, kar se je izkazalo za zelo verodostojne meritve, saj je stranka na volitvah dobila po zdaj preštetih glasov nekaj več kot 20 odstotkov. "Izid volitev AfD kaže, da so bile ankete natančne. V preteklosti se je dogajalo, da so bolj populističnim in evroskeptičnem strankam, pa tudi Donaldu Trumpu v ZDA, ankete namerile manj, ker ljudje niso želeli odkrito, da bodo volili zanje. Ta tabu je padel, zdaj ljudje odkrito povedo, kaj bodo volili. Ali pa so anketarji te odklone že vračunali v svoje modele," pravi Lovec.

Friedrich Merz bo novi nemški kancler, ni pa še jasno, s kakšno koalicijo bo vladal. Foto: Guliverimage

Pred zmago Trumpa na lanskih ameriških predsedniških volitvah se je podpora AfD gibala okoli 15 odstotkov, nato pa narasla. K temu je prispevala tudi podpora Elona Muska, trdi Lovec. "Okoli 20 odstotkov kaže strop za AfD, kljub temu, da so se debate večinoma vrtele okoli migracij in kako naj bi bila Nemčija postala gospodarski problem. Čeprav v resnici Nemčija ni v tako slabem gospodarskem stanju. Ima manjše naložbe kot druge države, in sicer zaradi fiskalne zavore ter druge kulture glede zadolževanja in porabe. Nemčija je bila zelo vezane na ruske energente, kar je povzročilo povečanje stroškov po izbruhu vojne v Ukrajini. To vse je vplivalo na manjše zasebne naložbe v Nemčiji. Nemčija ni v tako slabe položajem, češ da je zdaj konec z Nemčijo. Nemčija ne more rasti s petim odstotki, ker je zelo razvita država," pojasnjuje Lovec.

Merz in Trump?

Kakšni pa bodo odnosi med Merzem in Trumpom? Bo prišlo do poslabšanja odnosov med državama? Bo Merz združil Evropo proti Trumpu? Lovec dvom v to. "V Nemčiji imajo še vedno proameriški odnos, zlasti na desni sredini. V biografiji Merklovi sem bral o njenem odnosom s Trumpom, kako je s potrpljenjem Nemčija prevetrila to obdobje. Da je bila Trumpova administracija zelo kaotična in samopašna. Da je obstajala ozka skupina ljudi, ki so vodili ZDA po svoje, da pa so bile močne vezi na nižjih ravnih. Zdaj je nekaj podobnega. Imamo peščico glasnih ljudi, vprašanje pa je, kako bodo uspeli obrniti ameriško ladjo. Že zunanji minister Marco Rubio je bolj zmeren, tudi Trumpov odposlanec za Urkajino Keith Kellogg je bolj zmeren."

"Stvari se dogajajo zelo hitro. Zelo veliko je ameriškov pritiskov na Ukrajino v času nemških volitev in sestavljanja nemške koalicije. Postavljajo se hitri časovni roki za Ukrajino, da naj nekaj sprejme. Hkrati prihaja do vmešavanja v nemško notranjo politiko. Kot da bi hoteli Američani izkoristiti, da Evropa trenutno nima voditelja, da bi v tem času več dobile od Ukrajini. V Nemčiji so volitve, Emmanuel Macron nima podpore v parlamentu, padla je podpora tudi Keiru Starmerju v Veliki Britaniji."

Kaj sploh hočejo Američani?

"Ni jasno, ali imajo Američani strategijo glede Ukrajine. Se bodo na koncu zadovoljili, da bo EU prispevala več za obrambo? Prihajajo različni signali vsak drug dan. Hočejo Američani doseči sporazum za redke kovine? Ali hočejo, da Evropa da več za obrambo ali mislijo, da lahko z Vladimirjem Putinom sklenejo hiter odgovor in prisilijo Ukraijno, da se odpove delu ozemlja," ugiba Lovec.

Lahko pričakujem pritiske iz ZDA, da Merz sklene koalicijo z AfD? Vemo, da je podpredsednik ZDA J. D. Vance na Münchenski varnostni konferenci zahteval konec nesodelovanja drugih strank z AfD. "Mislim, da ne bo šlo tako daleč," je prepričan Lovec. "Po moje je šlo pri Vancevem govoru še za eno obliko pritiska na nemško vlado in nemško politiko. Nemčija in ZDA sta tako gospodarsko povezani, da si ne morem misliti, da bi se Američani prizadevali za škodo v tej regiji. Je pa bil Vancev govor tak šok, da so bili nekateri v dvorani na robu solz, ker imajo Nemci tako pozitiven odnos do Američanov."