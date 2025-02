Nemške volitve: največ glasov je dobila CDU/CSU

Po podatkih vzporednih volitev, ki jih je objavila televizija ARD, je na nemških predčasnih parlamentarnih volitvah največ glasov dobila CDU/CSU, in sicer 29 odstotkov. Na drugem mestu je AfD (19,5 odstotka), sledijo SPD (16 odstotkov), Zeleni (13,5 odstotka) in Levica (8,5 odstotka). Po vzporednih volitvah se FDP (4,9 odstotka) in BSW (4,7 odstotka) ni uspelo prebiti v parlament.