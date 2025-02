Rusija poskuša z dezinformacijsko kampanjo vplivati na volivce pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami v Nemčiji, so v petek sporočili v Berlinu. Po oceni tamkajšnjega notranjega ministrstva kampanja sicer nima "širokega dometa". Zagotovili so, da bodo volitve svobodne in verodostojne.

"Cilj teh operacij vplivanja je uničiti zaupanje v demokracijo in podvomiti v integriteto volilnega procesa," je dejal tiskovni predstavnik notranjega ministrstva Maximilian Kall. Po njegovih besedah obstaja upravičen sum, da za nekaterimi dezinformacijskimi akcijami stoji s Kremljem povezana skupina Storm-1516.

Ponarejeni videoposnetki z manjkajočimi kandidati in uničevanjem glasovnic

Ta naj bi na spletu širila lažne trditve o volilnih goljufijah. Na enem od umetno ustvarjenih videoposnetkov naj bi bilo denimo videti, da na glasovnicah v Leipzigu manjka kandidat skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), ki si na volitvah obeta zelo dober rezultat. Na drugem videoposnetku je medtem videti, kako stroj uničuje glasovnice, oddane v podporo AfD v Hamburgu, poroča časnik Politico.

"Organi v Leipzigu in Hamburgu so hitro ugotovili, da sta videoposnetka ponarejena," je pojasnil Kall in dodal, da je omenjena skupina lažne informacije širila že med preteklimi volitvami v Nemčiji. Dejavna naj bi bila tudi med lanskimi predsedniškimi volitvami v ZDA, in sicer v škodo demokratske kandidatke Kamale Harris.

Ponarejeni videoposnetki, ki jih širijo ruski in proruski dezinformacijski akterji, niso redkost:

Kot je zagotovil Kall, je imela kampanja sicer omejen obseg. Zagotovil je, da bodo volitve svobodne in verodostojne.

Še zadnja dejanja pred volitvami

V Nemčiji medtem danes poteka zadnji dan volilne kampanje. V Münchnu bo popoldne potekal zadnji predvolilni dogodek v organizaciji favoritinje volitev, konservativne unije CDU/CSU. Na njem bosta med drugim spregovorila vodja bloka in kanclerski kandidat Friedrich Merz ter bavarski premier Markus Söder.

Friedrich Merz velja za najresnejšega kandidata za prihodnjega kanclerja Nemčije. Foto: Reuters

Zvečer bodo nato na televiziji nastopili kancler Olaf Scholz iz vrst socialdemokratov (SPD), Alice Weidel iz AfD in Robert Habeck iz stranke Zelenih, ki bodo odgovarjali na vprašanja volivcev.

Čeprav je zmaga CDU/CSU skorajda zagotovljena, bo unija najverjetneje primorana sestaviti koalicijo z eno ali dvema drugima strankama. Drugo mesto se obeta AfD, tretje SPD, četrto pa Zelenim.