Razkrito zasebno življenje Alice Weidel

Alice Weidel je sovodja AfD in kanclerska kandidatka te stranke na letošnjih nemških predčasnih volitvah. Na prvi pogled je to nenavadna izbira za stranko AfD, ki zagovarja strožjo politiko priseljevanja in pospešitev izgona tujcev ter tradicionalno družino. Alice Weidel je namreč istospolno usmerjena in živi s švicarsko filmsko producentko šrilanških korenin Sarah Bossard, s katero ima dva posvojena sinova.

Bilo je 25. marca 2010. Takratna kanclerka Angela Merkel je imela govor v bundestagu, v katerem je nasprotovala neposredni finančni pomoči močno zadolženi Grčiji. Nekaj ​​ur pozneje se je kanclerka udeležila vrha EU, na katerem je glasovala za prvi sveženj pomoči za Grčijo. Svojo odločitev upravičuje z besedami, da ni nobene druge alternative oziroma da ni bilo druge izbire.

Kako je nastala AfD

V izvirniku je kanclerka uporabila besedo alternativlos. Uporaba te besede je podžgala člana CDU, ekonomista Bernda Luckeja. Izstopil je iz CDU in tri leta pozneje postavil na noge stranko, ki je imela v imenu besedo alternativa: Alternativa za Nemčijo (Alternative für Deutschland – AfD).

Prepričan je namreč bil, da obstaja alternativa za Nemčijo v času evrske krize: izstop iz evroobmočja in ponovna uvedba nemške marke. A hkrati je stranka od začetka uporabljala tudi protipriseljensko retoriko.

Alice Weidel vstopi v stranko leta 2013

Stranka AfD je bila že povsem od začetka razdeljena na dve krili: na bolj konservativno-gospodarskoliberalno in nacionalno-konservativno-populistično krilo. V stranko je oktobra 2013 vstopila tudi Alice Weidel. Jeseni 2017 je v intervjuju za ameriški medij Bloomberg dejala, da je vstopila zaradi strankinega nasprotovanja evru. Za svojo vzornico je navajala Margaret Thatcher in je med drugim nasprotovala minimalni plači.

Alice Weidel, ki je sovodja AfD, je na začetku pripadala konservativnemu in gospodarsko liberalnemu krilu stranke ter je bila povezana s CDU. Večina izpostavljenih imen tega krila, kot so ustanovitelj AfD Bernd Lucke, Frauke Petry in Jörg Meuthen, je stranko zapustila, ona pa vztraja v njej in je zdaj celo strankina sovodja in kanclerska kandidatka. Številni analitiki so prepričani, da stranki AfD iz ozadja vlada Björn Höcke (na fotografiji desno ob Alice Weidel), za katerega so značilna skrajno desna in nacionalistična stališča. Foto: Guliverimage

Leta 1979 rojena Alice Weidel je bila tako kot Lucke prej povezana s CDU. Fundacija Konrada Adenauerja, ki je povezana z nemškimi krščanskimi demokrati, je namreč leta 2011 financirala njen doktorat, ki je obravnaval kitajski pokojninski sistem. Izbira doktorske teme ni presenečenje, saj je takrat živela na Kitajskem, kjer je delala za državno kitajsko banko Banka Kitajske. Še prej je delala v Nemčiji za ameriško banko Goldman Sachs, po prihodu iz Kitajske, kjer se je naučila mandarinščine, pa je delala za Allianz in bila samostojna poslovna svetovalka.

AfD se premika vse bolj na desno

Za AfD je bilo značilno, da se je počasi vse bolj pomikala na desno. Veliko vlogo pri tem je imela migrantska kriza v letih 2015–2016. AfD tako ni bila več alternativa Angeli Merkel samo pri reševanju evrske krize, ampak vse bolj tudi pri vprašanju migracij.

Tako je Luckeja na čelu stranke leta 2015 zamenjala bolj desna Frauke Petry, a tudi ona je kmalu izgubila podporo vse bolj prevladujočega desnega krila, na čelu katerega je nacionalistično in skrajno desno usmerjeni Björn Höcke. Ta je s svojimi protipriseljenskimi izjavami vedno bolj dvigal prah, zaradi česar ga je njen konservativno-gospodarskoliberalni del hotel jeseni 2017 izključiti iz AfD. A namesto Höckeja je iz stranke na koncu odšla Frauke Petry.

Alice Weidel se povzpne na čelo stranke

Za izključitev Höckeja je glasovala tudi Alice Weidel, ki je bila tedaj del konservativno-gospodarskoliberalnega krila stranke. A za razliko od Frauke Petry je ostala v stranki in v naslednjih letih vzpostavila sodelovanje s Höckejem. Alice Weidel je leta 2017, ko je AfD uspel preboj v nemški zvezni parlament, skupaj z Alexandrom Gaulandom postala sovodja njene poslanske skupine. Od leta 2021 vodi poslansko skupino skupaj s Tinom Chrupallom. Skupaj z njim od leta 2022 tudi vodi stranko.

Alice Weidel in njena partnerica Sarah Bossard:

Čeprav pogosto daje izjave, usmerjene proti priseljencem in politični korektnosti, ter zagovarja tradicionalno družino z moškim in žensko, je njeno zasebno življenje v številnih ozirih v nasprotju z njenimi javnimi političnimi pogledi. Je namreč istospolno usmerjena.

Partnerica šrilanških korenin

Še več, njena partnerica Sarah Bossard, s katero v kraju Einsiedeln v Švici živi skupaj z dvema posvojenima sinovoma, ima priseljenske korenine. Sarah Bossard je namreč po rodu iz Šrilanke. Po poklicu je filmska producentka in je javna zagovornica pravic istospolno usmerjenih, med drugim tudi pravice do sklenitve zakonske zveze.

Sarah Bossard na svojem profilu na Instagramu prikazuje življenjski slog, ki se na prvi pogled ne ujema z na zunaj konservativno Alice Weidel. 42-letnico je mogoče videti med ledenim kopanjem in obiskovanjem techno zabav, na potovanjih ali med obedovanjem v prestižnih restavracijah. Filmska producentka pozira tudi s torbami ali dodatki luksuznih oblikovalcev, piše nemški medij t-online.

Zasebno življenje Alice Weidel je postalo tudi tema enega zadnjih televizijskih soočenj kanclerskih kandidatov. Del soočenja na javni radioteleviziji ARD so bila tudi vprašanja gledalcev v televizijskem studiu. Eden od njih je kanclersko kandidatko vprašal: "Sem gej in me je strah (uspeha AfD na predčasnih volitvah, op. p.). Mimogrede, tudi vas bi moralo biti strah. Člani vaše stranke želijo istospolno usmerjene dati v zapor ali koncentracijsko taborišče. Kako ste lahko kot istospolno usmerjena oseba članica te stranke?" Na vprašanje ni odgovorila jasno.

Njen osebni življenjski slog in program AfD

To ni bilo edino takšno vprašanje iz občinstva. Neka gledalka jo je vprašala: "Kako se vaš življenjski slog ujema z volilnim programom AfD?" Alice Weidel je odgovorila, da je vodilno načelo AFD družina z očetom, materjo in otroki, kar je tudi njeno stališče. Dodala pa je, da je treba civilno partnerstvo med istospolno usmerjenimi obravnavati enakopravno, ne da bi to vplivalo na institucijo zakonske zveze. Zanjo dejstvo, da s partnerico (o njej govori tudi kot o ženi) vzgajata dva sinova, ni v nasprotju s programom AfD.

Alice Weidel odgovarja na vprašanja občinstva v oddaji Wahlarena:

Iz občinstva je nato prišlo dodatno vprašanje: "Ali mislite, da tudi Höcke to vidi tako?" Alice Weidel se je nasmejala in odgovorila: "Z veseljem odgovorim. Mislim, da. O tem sva govorila. Stranka me pozna in jaz poznam stranko."

Davčne posledice istospolne partnerske zveze

Kanclerska kandidatka je na soočenju, na katerem se je skušala predstaviti kot zmerna kandidatka, govorila tudi o davčnih posledicah istospolne partnerske zveze.

"Zakaj ne bi bili jaz in moja žena davčno obravnavani enako kot v običajnem zakonu? Doma je to velika tema in z ženo se pogovarjava, kako bo urejen davek na dediščino, če bi umrla. In verjamem, da najino civilno partnerstvo ne bi smelo biti v slabšem položaju glede na tradicionalno poroko," je dejala. A dejstvo je, da AfD te zahteve po enakopravnem položaju zakonske zveze in civilnega istospolnega partnerstva v volilnem programu ne omenja.