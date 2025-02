V Nemčiji so se danes ob 8. uri odprla volišča, na katera je vabljenih več kot 59 milijonov volilnih upravičencev, da oddajo svoj glas na predčasnih parlamentarnih volitvah. Odprta bodo ostala do 18. ure, takoj zatem pa je pričakovati prve rezultate vzporednih volitev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Javnomnenjske raziskave napovedujejo zmago opozicijske konservativne unije CDU/CSU, ki pa bo za večino v parlamentu potrebovala koalicijskega partnerja, najverjetneje socialdemokrate (SPD) ali Zelene.

AfD se obeta najboljši rezultat za skrajno desno stranko od konca druge svetovne vojne

Skrajni Alternativi za Nemčijo (AfD) se obeta drugo mesto, s čimer bi po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dosegla najboljši rezultat za skrajno desno stranko v postnacistični zgodovini Nemčije.

V kratki volilni kampanji so sicer prevladovale burne razprave o migracijah, ki so jih dodatno podžgali napadi, za katere so glavni osumljenci priseljenci.

Stranka AfD že leta zahteva strogo priseljensko politiko in celo remigracijo priseljencev ter je v zadnjem času dobila tudi močno podporo v najbogatejšem človeku na svetu Elonu Musku in novi Trumpovi administraciji. Foto: Guliverimage

Na presojo volivcev bo po poročanju dpa vplivalo tudi slabo stanje nemškega gospodarstva, saj vse večjemu številu delavcev grozi odpuščanje.

Scholz izgubil zaupnico

Predčasne volitve so bile sklicane po tem, ko je kancler Olaf Scholz (SPD) decembra lani po odhodu liberalcev (FDP) iz vlade pričakovano izgubil zaupnico v bundestagu.

Volivci lahko danes oddajo dve glasovnici - eno za stranko in eno za kandidata v svojem volilnem okraju, kar lahko v okviru kompleksnega volilnega sistema pomeni, da bo končna porazdelitev sedežev v parlamentu jasna šele po objavi vseh rezultatov.