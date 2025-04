Putin mu je nastavil past. Se bo zdaj maščeval?

Sestavljanje nove nemške vlade pozorno spremljajo tudi v Rusiji. Znani so že ministri iz vrst CDU, med katerimi je tudi Johann Wadephul. Ta bo v novi nemški vladi zunanji minister, znan pa je kot odločen nasprotnik Putinove Rusije in velik zagovornik Ukrajine.

Johann Wadephul, ki je štiri leta prebil v nemški vojski, poslanec CDU v bundestagu pa je od leta 2009, je znan tudi po tem, da ga je konec lanskega leta poklical nek ruski komik, ki se je izdajal za svetovalca ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Je Wadephul padel v Putinovo past?

Kot piše avstrijski medij Der Standard, je ruski komik do Wadephulove telefonske številke najverjetneje prišel s pomočjo Kremlja. V pogovoru je Wadephul kritiziral šibko in popolnoma napačno politiko socialdemokratskega kanclerja Olafa Scholza, ki premalo stori, da bi Rusijo prisilil k pogajalski mizi pod pogoji Kijeva. Po njegovem mnenju bo Putin vedno ostal grožnja Evropi.

Ruski komik je nato ta pogovor objavil na ruskih družbenih omrežjih. Wadephul, ki je tako naivno padel v Putinovo past, je seveda postal tarča posmeha v medijih.

Major v rezervi

Wadephul se je rodil leta 1963 v Husumu ob Severnem morju, zdaj pa živi v Molfseeju nedaleč od Kiela, glavnega mesta zvezne dežele Schleswig-Holstein, ob Baltskem morju.

Wadephula je lani poklical nek ruski komik, ki se je izdajal za svetovalca ukrajinskega predsednika. Lahkoverni Wadephul mu je nasedel, zaradi česar se je osmešil. Foto: Guliverimage

Leta 1982 je postal član podmladka CDU. Hkrati se je kot začasni vojak pridružil nemškim oboroženim silam in se v rezervi povzpel do čina majorja. Sledil je študij prava. Danes je poročen in je protestantski oče treh otrok. Je specializiran odvetnik za medicinsko in socialno pravo.

Zagovornik vojaško močne Evrope

Velja za transatlantista, je podpredsednik parlamentarne skupščine Nata, a si želi Evropo, ki se je sposobna samostojno braniti. V preteklosti se je zavzemal za to, da bi francosko jedrsko orožje prešlo pod odgovornost EU, še piše Der Standard.