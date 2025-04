Macron: Merz bo 7. maja kot kancler obiskal Pariz

CDU, njena sestrska stranka na Bavarskem Krščansko-socialna unija (CSU) in socialdemokrati (SPD) so se skoraj sedem tednov po predčasnih parlamentarnih volitvah 9. aprila dogovorili o koalicijski pogodbi. Doslej sta jo potrdili CDU in CSU, medtem ko so člani SPD sredi meseca začeli dvotedensko glasovanje o dogovoru. Okoli 358 tisoč članov SPD lahko do torka zvečer odda svoj glas, rezultati pa bodo znani v sredo.

V kolikor bo koalicijski dogovor dobil zeleno luč, ga bodo stranke predvidoma podpisale 5. maja. Dan kasneje bi lahko Merza v parlamentu potrdili za kanclerja, s čimer bo Nemčija dobila novo vlado. Zatem bo Merz po navedbah Macrona obiskal Pariz.