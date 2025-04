Vodja krščansko demokratske unije (CDU) Friedrich Merz je ob predstavitvi osnutka koalicijskega dogovora zagotovil, da je dokument jasen signal državljanom in EU, da Nemčija dobiva močno vlado. Poudaril je, da so z bavarsko CSU in socialdemokrati (SPD) uspeli vzpostaviti zaupanje, ki bo dobra osnova za prihodnja štiri leta.

"V zadnjih tednih se je med CDU in CSU ter SPD na drugi strani vzpostavil dober zaupanja vreden odnos in zaupanje med nami je dobra osnova za uspešno vlado. To zaupanje smo si izborili in prepričan sem, da bomo v prihodnjih štirih letih skupaj dobro vladali," je dejal Merz, ki bo najverjetneje postal novi nemški kancler.

Pogodba z naslovom Odgovornost za Nemčijo je po njegovih besedah rezultat intenzivnih pogajanj, pomeni pa tudi močan in jasen signal državljanom in partnerjem v Evropski uniji, da Nemčija dobiva močno vlado.

Med vsebinskimi poudarki koalicijskega dogovora je Merz izpostavil davčne reforme, zaostritev migracijske politike in okrepitev tako notranje kot zunanje varnosti.

Delitev ministrskih resorjev

Stranke naj bi si predvidoma razdelile tudi ministrske resorje. SPD naj bi po poročanju televizije ARD predvidoma pripadalo sedem ministrstev, med njimi ministrstvo za delo, promet, okolje, pravosodje in finance.

Po nekaterih poročanjih naj bi v rokah SPD ostalo tudi obrambno ministrstvo, na čelu katerega naj bi ostal Boris Pistorius. Novi minister za finance naj bi postal vodja stranke Lars Klingbeil.

CDU bo imela poleg kanclerja še šest ministrstev, med drugim bo vodila ministrstvi za gospodarstvo in zunanje zadeve. Vodenje prvega bi prevzel generalni sekretar CDU Carsten Linnenmann, zunanji minister pa naj bi postal Johann Wadephul.

Notranji minister naj bi postal Alexander Dobrindt iz CSU, poleg tega naj bi imela bavarska stranka še dve ministrstvi.

Treba je počakati še na potrditev članov strank

Stranke so do koalicijskega dogovora prišle v 45 dneh od predčasnih parlamentarnih volitev, na katerih je slavila konservativna unija. Dogovor morajo sedaj potrditi še organi strank oz. člani.

Pri SPD morajo o dogovoru odločiti člani, ki se bodo lahko izrekli po pošti. Na voljo bodo imeli najmanj deset dni, zaradi velikonočnih praznikov bi lahko glasovanje trajalo dlje. Pri CDU bodo o dogovoru odločali na kongresu stranke predvidoma 28. aprila, pri CSU pa bo o dogovoru odločalo predsedstvo stranke, poroča portal Tagesschau.

Dobrindt je danes ocenil še, da bi lahko bundestag Merza na položaj kanclerja potrdil v začetku maja. Podobno je dejal tudi Merz ob predstavitvi dogovora, da bi Nemčija lahko novo vlado dobila v začetku maja.