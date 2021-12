Velika Britanija zaostrila pogoje za vstop

Nova pravila so začela veljati ob 5. uri po srednjeevropskem času in veljajo za vse, starejše od 12 let. Veljavni so tako testi PCR kot hitri testi.

Že do zdaj je veljalo, da morajo potniki po prihodu na Otoku opraviti testiranje in se izolirati do negativnega izvida.

Poleg tega od danes velja, da morajo potniki, ki v Veliko Britanijo pridejo iz nekaterih afriških držav, med drugim iz Južne Afrike in Nigerije, na lastne stroške v desetdnevno karanteno v hotel.

Številni so kritični do ukrepov, saj različica omikron na Otoku že kroži, zato so prepričani, da bi bilo učinkoviteje slediti stikom v državi.