Na Hrvaškem potrdili dva primera različice omikron

Kot še pororčajo hrvaški mediji, bolnika nimata težkega poteka bolezni, ljudje, ki so bili z njima v stiku, pa so morali v 14-dnevno samoizolacijo.

"Ne moremo z gotovostjo potrditi, kaj je vir bolezni, ker okužena nista potovala zunaj Hrvaške, mogoče pa je, da sta se okužila na poslovnem srečanju, kjer sta bila skupaj. Udeleženci tega poslovnega srečanja morajo prav tako biti v karanteni, obstaja možnost, da je bil eden od njih vir. Vsi so bili povabljeni na testiranje, danes jih je prišlo 13. Na druženju so bili tudi tujci," so na današnji konferenci po odkritju suma povedali direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravje Krunoslav Capak, epidemiolog Bernard Kaić in predstojnica Oddelka za mikrobiologijo Ljiljana Žmak.

Okužena sta bila cepljena

Oba na novo okužena sta bila cepljena. Kot so povedali, sta imela znake, podobne gripi. Visoko vročino in občutek izjemne utrujenosti. Trajali so nekaj dni.

Neizogibno je, da se bodo pojavili novi primeri. Novih primerov bo zagotovo več, je dejal Kaić in dodal, da bi bilo dobro, če bi se izkazalo, da ima sev omikron blažje simptome kot sev delta, vendar ga je treba še raziskati.

Kaić je povedal tudi, da bi se pandemija glede na pojav omikrona lahko še dodatno razvila in da je mogoč nov val okužb, vendar pa tega ne more napovedati.

Omikron je bolj nalezljiv virus, ima veliko več mutacij

Omikron je bil odkrit 25. novembra v Južni Afriki in se je do danes razširil v 38 držav.

"Nimamo veliko informacij, vendar je jasno, da gre za veliko bolj nalezljiv virus, ker je mutacij veliko več. 50 jih je, v primerjavi z alfo, ki jih ima 23, delta pa ima 17 mutacij. Od teh 50 jih je 30 v tistem spike proteinu, ki je pomemben za celično proliferacijo in okužbo ter za imuniteto," je povedala epidemiologinja HZJZ Goranka Petrović.

Razmere s koronavirusom na Hrvaškem

V zadnjih 24 urah so sicer na Hrvaškem zabeležili 728 okužb z novim koronavirusom in 25.567 aktivnih primerov okužbe. 2.444 bolnikov je hospitaliziranih, od tega jih je 326 na respiratorju. Danes je na Hrvaškem umrlo 51 covidnih bolnikov, od pojava koronavirusne bolezni pa 11.218. V državi je polno cepljenih 48,65 odstotka prebivalcev.

Omikron tudi v Rusiji

V Rusiji sta bili pri dveh potnikih, ki sta prispela iz Južne Afrike, zaznani prvi okužbi z novo različico omikron, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP objavila ruska agencija za javno zdravje Rospotrebnadzor.

"Različica omikron je bila potrjena pri dveh osebah, pri katerih je bil test PCR pozitiven v prvih 24 urah po napotitvi na opazovanje," so navedli v izjavi.

Po besedah agencije morajo biti vsi potniki, ki v Rusijo prihajajo iz Južne Afrike in sosednjih držav, kjer je bila konec novembra odkrita nova različica, ob prihodu testirani in napoteni na opazovanje.Po podatkih Rospotrebnadzorja je bilo doslej deset takšnih potnikov pozitivnih na covid-19, medtem pa še vedno potekajo testi, s katerimi bodo natančneje določili različico virusa pri teh osebah, še poroča AFP.

Do konca oktobra umrlo več kot pol milijona covidnih bolnikov

V začetku jeseni je Rusijo močno prizadel nov val koronavirusne različice delta, k čemur je pripomoglo nezaupanje javnosti v cepiva. Po podatkih ruskega statističnega urada Rosstat je do konca oktobra v državi zaradi pandemije umrlo več kot 520.000 ljudi.

Rusija sicer ima več cepiv lastne izdelave, vključno s cepivom Sputnik V, vendar je po podatkih strokovne spletne strani Gogov doslej v celoti cepljenih le 40,3 odstotka od 146 milijonov prebivalcev.

Čeprav Rusija ne podira več dnevnih rekordov po številu okuženih in umrlih, so številke še vedno visoke - danes je bilo po podatkih vlade zabeleženih 32.136 novih okužb in 1.184 smrtnih primerov.