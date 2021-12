Učiteljica razrednega pouka Bernarda Jug, ena najglasnejših predstavnic proticepilskega gibanja na Hrvaškem, sodržavljane poziva k soustvarjanju seznama tako imenovanih izdajalcev, Hrvatov, ki kakor koli sodelujejo pri omejevanju epidemije bolezni covid-19 oziroma pri organizaciji in promoviranju cepljenja. Jugova odkrito poziva k iskanju in likvidaciji oseb, ki so po njenem mnenju del globalne zarote.

Spletna stran Hrvatske izdajice vsebuje bazo podatkov, v kateri je mogoče najti imena in priimke, pa tudi domače naslove in telefonske številke oseb, ki jih hrvaško gibanje nasprotnikov cepljenja proti bolezni covid-19 smatra za izdajalce in sovražnike naroda, ker bodisi sodelujejo pri pripravi epidemioloških ukrepov, organizirajo in izvajajo cepljenje oziroma poročajo o pandemiji.

Logotip spletne strani Hrvatske izdajice je slika vislic. Tudi sicer je na spletni strani več namigov, da bi tisti, ki je ustvaril spletno stran, rad preprosto ubil domnevne izdajalce. Kot telefonska številka je namreč naveden podatke +385 XX YOU RE DEAD, kar v prevodu pomeni +385 MRTEV SI. Foto: Matic Tomšič

K popolnjevanju seznama domnevnih izdajalcev najglasneje poziva Bernarda Jug, učiteljica razrednega pouka v osnovni šoli v Đelekovcu.

Gre za eno najbolj gorečih in glasnih nasprotnic cepljenja proti bolezni covid-19 in nasploh zaščitnih ukrepov na Hrvaškem. Tako šola kot lokalne oblasti so zaradi nje v preteklosti že imele težave, saj je svoje somišljenike, katerih otroci so se šolali v šoli, kjer dela, nahujskala, naj zaradi obvezne nošnje mask protestirajo pri vodstvu šole.

Kanal Jugove na Telegramu je poln hujskana proti epidemiološkim ukrepom in cepljenju ter teorij zarot, povezanih s pandemijo bolezni covid-19. Večkrat tudi odkrito poziva k likvidaciji tistih, ki so po njenem mnenju odgovorni za nastalo situacijo. Foto: Matic Tomšič

Jugova svoje sledilce, njen kanal v komunikacijski aplikaciji Telegram spremlja več kot 2.000 ljudi, prosi oziroma od njih kar zahteva, da na seznam izdajalcev na spletni strani Hrvatske izdajice, katere logotip je slika vislic, uvrstijo kar največ politikov, zdravnikov, znanstvenikov in tudi novinarjev.

"Mora jih biti na tisoče. Navedite njihova imena in priimke, domače naslove, delovna mesta, vikende ali hiše na obali, imena sorodnikov, kakšne avtomobile vozijo, e-poštne naslove in telefonske številke. Poiščite jih in vnesite podatke, da jim lahko sodimo kot narod po božjih in naravnih zakonih," je na Telegramu med drugim zapisala Jugova, podobno sporočilo pa je tudi na spletni strani Hrvatske izdajice.

Foto: Matic Tomšič

Med izpostavljenimi "izdajalci" med drugim najdemo predsednika hrvaške vlade Andreja Plenkovića, hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, hrvaškega ministra za zdravje Vilija Beroša, infektologijo Alemko Markotić, direktorja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, hrvaškega ministra za notranje zadeve Davorja Božinovića, hrvaškega ministra za delo Josipa Aladrovića in molekularnega biologa Ivana Đikića.



Na seznamu je sicer mogoče najti tudi imena več hrvaških zdravnikov, znanstvenikov in tudi novinarjev. Nekateri uporabniki so za šalo sicer prijavili tudi Bernardo Jug.

Preberite tudi: