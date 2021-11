Pred šolo aretirali anticepilsko učiteljico #video

"Že drugi dan zapored je učiteljica prišla v šolo. Medtem ko je včeraj brez težav sprejela, da ne more vstopiti v šolo brez pogoja PCT in učiti, je bilo danes stanje veliko bolj napeto. Ves čas me je spraševala, od kje imam pravico, da jo sprašujem za PCT-pogoj," je dogajanje za hrvaške medije opisala ravnateljica OŠ Vjekoslav Klaić v okolici Slavonskega Broda.

Na Hrvaškem je ta teden za vse javne uslužbence začel veljati pogoj PCT. Uslužbenci morajo dokazati izpolnjevanje pogoja, tako kot v Sloveniji, s posebnim dokumentom.

Kršenje pravic

Kot je pojasnila ravnateljica, je učiteljica, ki sicer poučuje verouk, poskusila vstopiti v zgradbo skozi druge vhode. Ker so ji tudi to preprečili, je začela pred glavnim vhodom v šolo ustavljati učence ter jim govoriti, da jim kršijo pravice. "Okrog šole so se začele zbirati tudi neznane odrasle osebe, zato sem bila prisiljena poklicati policijo," je še pojasnila ravnateljica in dodala, da si ni predstavljala, da se bo celotna zgodba končala z aretacijo učiteljice. "Poleg tega se njej ne bi bilo treba cepiti, mora se samo testirati," je še dodala ravnateljica.

Policija: Učiteljico smo že izpustili

"Ko je prišla policija, jih je učiteljica začela snemati s telefonom. Čeprav so jo več kot desetkrat opozorili, da tega ne sme delati, ter jo prosili, da jih ne žali, jih ni upoštevala," nadaljevanje dogajanja opiše ravnateljica. Iz policije pa so sporočili, da so dobili obvestilo, da pred osnovno šolo nekdo nadleguje učence. Ko so prispeli do šole, jih je učiteljica začela zmerjati in snemati. Zato so jo aretirali. Vendar so jo hitro po tem, ko so jo privedli na policijsko postajo in popisali, tudi izpustili. Za index.hr so na policiji pojasnili, da posnetek, ki je krožil po Facebooku in si ga lahko ogledate na začetku tega članka, kaže samo del dogajanja.