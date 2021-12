Bi lahko omikron ustavil epidemijo?

Nova različica koronavirusa omikron očitno ne povzroča hujših oblik bolezni kot prejšnje in "ni zelo verjetno", da bi popolnoma obšla zaščito, ki jo dajejo cepiva, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila tudi, da bi morala obstoječa cepiva proti covid-19 zagotoviti zaščito vsem, ki se okužijo z različico omikron.

Raziskovalci pravijo, da se je zgodil velik padec pri tem, kako dobro protitelesa nevtralizirajo novo različico virusa. Pojasnilo WHO-ja prihaja po tem, ko so prvi laboratorijski testi pokazali, da je nova različica virusa delno zaobšla cepivo podjetij Pfizerja in BioNTecha. To naj bi bilo do 40-krat manj učinkovito proti različici omikron kot proti izvorni različici virusa.

Ryan: Vse kaže, da je bolezen manj huda

Kot je poudaril predstavnik organizacije Michael Ryan, je sicer podatkov o novi različici virusa, ki vsebuje številne mutacije, malo, vendar pa preliminarni podatki kažejo, da ljudje ne zbolijo huje kot pri okužbi s prejšnjimi različicami. "Dejansko kaže, da je bolezen manj huda," je dodal.

Ryan je priznal, da utegnejo biti obstoječa cepiva manj učinkovita proti omikronu, ki ima več kot 30 mutacij na proteinski konici, vendar "ni zelo verjetno", da cepiva sploh ne bi učinkovala. Foto: Reuters

Dejal je še, da za zdaj ni dokazov, da bi omikron popolnoma obšel zaščito, ki jo dajejo obstoječa cepiva proti covid-19. To je mogoče sklepati na podlagi prvih podatkov iz Južne Afrike, kjer se je različica najprej pojavila, je povedal.

V Južni Afriki ni zelo resnih potekov bolezni

Iz Južne Afrike poročajo, da se nova različica omikron širi hitreje kot druge različice in najhitreje do zdaj. Hkrati pa imajo veliko manj resnejših oblik bolezni.

V bolnišnici v Pretorii se zdravijo večinoma bolniki, ki imajo manj resen potek koronavirusne bolezni, kot so jih imeli okuženi s predhodnimi različicami. Večina obolelih je bila v bolnišnično oskrbo sprejeta zaradi drugih zdravstvenih zapletov, simptomov covid-19 nimajo, so zapisali pri The New York Times. Stopnja smrtnosti zaradi covid-19 v Južni Afriki ni narasla.

V Oslu zaznavajo žarišče okužb z omikronom

Na Norveškem poročajo o množični okužbi z omikronom, s čimer je Oslo postal žarišče okužbe z omikronom v Evropi. V neki restavraciji se je okužilo kar 120 ljudi, pri polovici so potrdili različico omikron. Vsi oboleli imajo blažje simptome, kar bi lahko pomenilo začetek konca epidemije.

Oboleli naj bi razvili simptome, kot je visoka telesna temperatura, kašelj, glavobol, bolečine v mišicah, utrujenost ... A vseeno med njimi do zdaj nihče ni resneje zbolel, prav tako pa nihče ni bil zdravljen v bolnišnici, je za The Telegraph pojasnila zdravnica Tine Ravlo.

"To je upanje. Je najboljši scenarij, ki bi ga lahko imeli," je dejal norveški državni epidemiolog Frode Forland in še, da je veliko število okuženih dokaz, da je omikron bistveno bolj nalezljiv od različice delta. "Ker so oblike okužbe blažje, se bo okužila večina ljudi, s čimer se bo vzpostavila naravna imunost," je še prepričan.