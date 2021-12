V torek po uradnih podatkih 1.847 okužb z novim koronavirusom

V Sloveniji so v torek opravili 6.571 PCR-testov in potrdili 1.847 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 28,1 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 32,4 odstotka. V Sloveniji sicer te dni pričakujemo prvo pošiljko zdravila molnupiravir. To bo bolnikom omogočilo zdravljenje doma.

V torek je po prvih neuradnih podatkih potrjenih manj okužb kot dan pred tem, ko so jih potrdili 1950. To je tudi manj kot pretekli torek, ko so v Sloveniji opravili 6.974 PCR-testov in potrdili 2.257 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 32,4 odstotka.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo včeraj v Sloveniji aktivnih 25.966 primerov okužbe.

Sedemdnevno povprečje okužb znaša 1.629, število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh pa je 1.231.

V torek so opravili tudi 58.532 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade cepljenih 1.231.214 ljudi, kar je 58 odstotkov prebivalstva. Delež cepljenih z enim odmerkom je med starejšimi od 18 let 69 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 79 odstotkov.

Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 1.149.788 ljudi oz. 55 odstotkov populacije. Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 65 odstotkov starejših od 18 let in 75 odstotkov starejših od 50 let.

S poživitvenim odmerkom je bilo doslej cepljenih 296.278 ljudi, kažejo podatki vlade.