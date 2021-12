Kako učinkovita so zdravila proti covid-19?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je pojasnil Borut Štrukelj, profesor na fakulteti za farmacijo, bo bolnik ob prvih simptomih vzel dvakrat po 800 miligramov zdravila. Jemal ga bo pet dni zapored. Tako obstaja od 50- do 60-odstotna verjetnost, da bo preprečil hospitalizacijo. Poleg omenjenega je v kliničnih preiskavah tudi zdravilo družbe Pfizer, je povedal Štrukelj. "Ravno tako močno prepreči razvoj virusa, saj blokira njegovo proteazo. Pravijo, da bo to od 80- do 90-odstotno učinkovito.

Na voljo pa sta še dve zdravili za tiste, ki ne morejo razviti lastnih protiteles, in tiste, ki so podvrženi hujšim potekom bolezni. Prvo je regkirona in ga bodo, kot je dejal Štrukelj, uporabljali v bolnišnici, v covid centrih, da preprečijo poslabšanje bolezni v drugo, resnejšo fazo.

Zdravilo, ki ga ne bodo smele jemati nosečnice

Te dni pa k nam prihaja 21.600 paketov zdravila lagEvria. "Je povsem varno, vendar ga absolutno ne smemo predpisati nosečnicam. Je namreč teratogeno, kar pomeni, da lahko poškoduje plod v prvem tromesečju, ko je pri tem organogeneza. Tvorijo se organi in lahko povzroči poškodbe. Ravno tako moramo biti previdni pri ženskah, ki nimajo kontracepcije," je dejal Štrukelj.

Kakšne scenarije lahko pričakujemo po prihodu omikrona?

Kot je še povedal Štrukelj, se v evoluciji virusa velikokrat zgodi, da se tako močno pripne na površino celice, da mu ne uspe iti v notranjost. V tem primeru bi bil to pozitiven scenarij, saj vidimo, da so simptomi nekoliko drugačni, blažji. Slabši scenarij pa bi bil, da bi lahko vstopil v celico. V tem primeru bi to lahko bilo tragično.