Revizija: paracetamol med nosečnostjo, avtizem in ADHD pri otrocih

Raziskovalci so analizirali že objavljene znanstvene revizije v zvezi s povečano verjetnostjo, da paracetamol v nosečnosti poveča nevarnost, da bodo nosečnice imele otroke z avtizmom ali ADHD. V krovnem pregledu, objavljenem v British Medical Journal, so zapisali, da niso našli prepričljive povezave med uživanjem tega običajnega zdravila proti bolečinam in verjetnostjo navedenih diagnoz.

Pregled je sledil izjavam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je dejal, da bi se morale ženske "boriti kot hudič", da bi se izognile zdravilom proti bolečinam. Objavo dela so pospešili, da bi bodočim materam in njihovim zdravnikom zagotovili zanesljive informacije, potem ko je Trumpova administracija nosečnice pozvala, naj se izogibajo paracetamolu – znanemu tudi kot acetaminofen ali Tylenol – češ da prispeva k naraščajoči stopnji avtizma, poroča časopis The Guardian.

Število primerov avtizma v porastu?

Čeprav se je stopnja avtizma v zadnjih desetletjih povečala, mnogi znanstveniki menijo, da je ta trend posledica večje ozaveščenosti, izboljšav v diagnosticiranju in znatne razširitve meril, ki jih zdravniki uporabljajo za opis stanja.

Raziskovalci so po pregledu že objavljenih znanstvenih revizij sklenili, da se je kakovost pregledov gibala od nizke do kritično nizke, medtem ko je bila vsaka očitna povezava med zdravilom proti bolečinam in avtizmom verjetno pojasnjena z družinsko genetiko in drugimi dejavniki.

Profesorica Shakila Thangaratinam, svetovalka, porodničarka in višja avtorica pregleda na Univerzi v Liverpoolu, je dejala: "Ženske bi morale vedeti, da obstoječi dokazi v resnici ne podpirajo povezave med paracetamolom ter avtizmom in ADHD. Če morajo nosečnice jemati paracetamol zaradi vročine ali bolečin, potem jim svetujemo, naj to storijo, zlasti ker je močno povišana telesna temperatura med nosečnostjo lahko nevarna za nerojenega otroka."

Alternativna protibolečinska zdravila, kot je ibuprofen, med nosečnostjo niso priporočljiva.

Pod lupo devet sistematičnih pregledov

Raziskovalci so preučili devet sistematičnih pregledov. Ti so vključevali 40 opazovalnih študij o uporabi paracetamola med nosečnostjo ter avtizmu, ADHD in drugih nevroloških razvojnih motnjah pri otrocih. Vsi pregledi so poročali vsaj o možni povezavi med uporabo paracetamola pri materi med nosečnostjo in avtizmom ali ADHD pri njenih otrocih, vendar so v sedmih pozvali k previdnosti pri interpretaciji ugotovitev, ker niso izključili drugih dejavnikov.

Le en pregled je vključeval dve študiji, ki sta ustrezno upoštevali družinsko genetiko in druge skupne dejavnike, kot so materine predhodne zdravstvene težave. Ena, objavljena lani, je ugotovila, da so bile stopnje avtizma, ADHD in intelektualne motnje nekoliko višje pri 2,4 milijona švedskih otrok, katerih matere so med nosečnostjo jemale paracetamol. Ko pa so avtorji primerjali brate in sestre, ki so bili izpostavljeni protibolečinskemu zdravilu, s tistimi, ki ga niso, je učinek izginil. To kaže, da je bila za to odgovorna materina genetika, osnovne zdravstvene težave ali drugi skupni okoljski dejavniki, ne pa paracetamol.

Družinska anamneza

"Če obstaja prisotnost avtizma in ADHD, bodisi pri starših bodisi pri sorojencih, je verjetno to razlog za diagnozo otroka in ne nekaj, kar je mati jemala med nosečnostjo," je dejala Thangaratinam.

Ugotovitve naj bi pomirile ženske, ki se morda počutijo krive zaradi jemanja paracetamola med nosečnostjo. "Morda imajo otroka z avtizmom in ADHD in res ne želimo, da mislijo, da je to zaradi nečesa, kar so storile med nosečnostjo. To je grozen občutek za mater," je dejala Thangaratinam in dodala, da v trenutnih dokazih ni ničesar, kar bi kazalo na to, da matere, ki jemljejo paracetamol, dejansko povzročajo avtizem in ADHD.

Profesor Dimitrios Siassakos, častni svetovalec za porodništvo na University College London, je dejal, da pregled potrjuje, kar so strokovnjaki z vsega sveta povedali po Trumpovih komentarjih.

"Paracetamol je najvarnejše zdravilo za uporabo med nosečnostjo in ga večina nosečnic po vsem svetu uporablja že več desetletij brez kakršnega koli vpliva na avtizem in ADHD," je dejal Siassakos. "Prav tako ga je najvarnejše uporabljati, če ima nosečnica vročino, saj je nezdravljena visoka telesna temperatura dejavnik tveganja za slab izid nosečnosti, vključno z neželenimi izidi za plod. Visoka temperatura in vnetje negativno vplivata na možgane ploda in novorojenčka, nezdravljeno vnetje pa lahko prečka posteljico," je še dodal.