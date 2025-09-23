Trump ustavlja ameriško vojno proti raku

Trumpova administracija je precej zmanjšala financiranje ključnih znanstvenih projektov, kar ne ogroža le svetovnega primata države v znanosti, temveč tudi prihodnost bolnikov z rakom. Vodilna vloga ZDA pri raziskavah raka je zato resno pod vprašajem. Trump spremembe napoveduje tudi pri jemanju zdravil. V ponedeljek je namreč vztrajal, da bi se morale nosečnice izogibati zdravilu Tylenol, katerega glavna sestavina je paracetamol, in se pri tem skliceval na nedokazane povezave z avtizmom. Dejal je, da bodo zdravniki kmalu prejeli priporočila, naj nosečnicam ne predpisujejo tega zdravila.

Pred več kot 50 leti so ZDA razglasile "vojno raku". Namesto čudežnega zdravila so desetletja majhnih prebojev privedla do velikih izboljšav: petletna stopnja preživetja se je od sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja povečala s približno 49 na približno 68 odstotkov.

Zdaj pa ta uspešen sistem hitro razpada. Trumpova administracija je namreč odpovedala ali odložila projekte, povezane z zdravljenjem raka, v vrednosti več sto milijonov dolarjev. Poskušajo namreč znižati stroške, ki jih vlada nameni za laboratorijske raziskave, odpustili so na stotine zaposlenih, ki so vodili raziskovalne sisteme, in predlagali zmanjšanje proračuna Nacionalnega inštituta za raka (NCI) s 7,2 milijarde dolarjev (6,1 milijarde evrov) na 4,5 milijarde dolarjev (3,8 milijarde evrov).

Čeprav administracija ni predstavila jasnega načrta za preoblikovanje sistema za raziskave raka, mnogi znanstveniki to vidijo kot namerno razgradnjo sistema. "Popolna katastrofa brez olajševalnih okoliščin," pravi Michael Lauer, do nedavnega namestnik direktorja NCI.

Trump jemanje paracetamola povezal z avtizmom

Poleg tega Trump vztraja, da bi se morale nosečnice izogibati zdravilu Tylenol, katerega glavna sestavina je paracetamol, in se pri tem skliceval na nedokazane povezave z avtizmom. Po navedbah Trumpa bodo zdravniki kmalu prejeli priporočila, naj nosečnicam ne predpisujejo protibolečinskega zdravila Tylenol. Pri tem je trdil, da jemanje paracetamola, glavne sestavine Tylenola, v ZDA znanega tudi kot acetaminofen, "ni dobro" in da naj ga nosečnice jemljejo le v primerih izredno visoko povišane telesne temperature.

Strokovnjaki medtem trdijo, da ni trdnih dokazov o povezavi med uporabo Tylenola in avtizmom. Študija iz leta 2024, v kateri je sodelovalo skoraj 2,5 milijona otrok na Švedskem, denimo ni ugotovila povezave med izpostavljenostjo acetaminofenu in nevrološkimi motnjami v razvoju.

Letošnji pregled 46 prejšnjih študij je sicer nakazoval morebitno povezavo med acetaminofenom in povečanim tveganjem za te motnje, vendar so raziskovalci iz Icahn School of Medicine, univerze Harvard in drugi dejali, da študija ne dokazuje, da je zdravilo povzročilo te motnje. Nosečnicam so svetovali, naj acetaminofen še naprej uporabljajo po potrebi, v najnižji mogoči odmeri in za čim krajši čas, poroča tiskovna agencija Reuters.

Proizvajalec Tylenola, Kenvue, je zagovarjal uporabo zdravila pri nosečnicah. Dodal je, da je acetaminofen najvarnejša možnost za lajšanje bolečin nosečnic, brez njega pa da se ženske soočajo z nevarno izbiro med trpljenjem ali uporabo bolj tveganih alternativ.

Številne zdravstvene skupine, vključno z Ameriškim kolegijem porodničarjev in ginekologov, že dolgo navajajo acetaminofen kot eno najvarnejših možnosti ukrepanja proti bolečinam za nosečnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zdravilo za otroke z avtizmom

Ameriški minister za zdravje Robert Kennedy mlajši si že dlje čas prizadeva za odkritje vzroka za avtizem. V luči tega je v ponedeljek promoviral leucovorin, obliko vitamina B, ki se tradicionalno uporablja za lajšanje stranskih učinkov kemoterapije. Prepričan je, da bi to lahko pomagalo otrokom z avtizmom.

Po navedbah Kennedyja bo uprava za hrano in zdravila (FDA) kmalu odobrila leucovorin za zdravljenje otrok z avtizmom. Vodja FDA Marty Makary je povedal, da bo odobritev temeljila na raziskavah, ki po njegovih besedah kažejo, da lahko zdravilo pomaga otrokom z avtizmom, ki imajo pomanjkanje folata, oblike vitamina B, izboljšati njihovo verbalno komunikacijo.

Trump je sicer v ponedeljek prav tako podvomil o cepljenju proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (MMR) in namignil, da bi lahko ukinil uporabo aluminija v cepivih. Zavzel se je tudi za spremembo rutinskega programa cepljenja dojenčkov in brez dokazov vztrajal, da ni razloga za cepljenje novorojenčkov proti neozdravljivemu in nalezljivemu hepatitisu B.