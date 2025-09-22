Trumpova past: Evropa se igra z ognjem

Evropski voditelji znova delajo isto napako. Prepričani so, da lahko z državniškimi častmi, laskavimi govori in spektakularnimi obiski pridobijo naklonjenost Donalda Trumpa, piše kolumnist za Politico. A za lepimi fotografijami in diplomatskimi nasmeški se skriva resnična nevarnost: Trump takšne geste razume kot znak šibkosti, ne kot gradnjo zavezništva. Rezultat? Več pritiskov, več zahtev in vse manj nadzora nad odnosi z ZDA.

Britanski gostitelji so se prejšnji teden še posebej potrudili ob obisku Donalda Trumpa v Veliki Britaniji: kraljeva kočija, konjeniška straža in protokolarne zdravice so ustvarile točno to, kar si Trump najbolj želi – spektakel in občutek pomembnosti. V zameno so dobili nekaj laskavih izjav in nasmehov. Toda kot kaže praksa, takšna koreografija ne prinaša trdnejših političnih odnosov, ampak nasprotno – Trump jo dojema kot znak šibkosti, ki jo zna spretno izkoristiti. Namesto priznanja si države nakopljejo dodatne zahteve, je v kolumni za Politico zapisal Jeremy Shapiro, direktor raziskav in vodja washingtonske pisarne Evropskega sveta za zunanje odnose (ECFR).

Lepa gesta, grenak račun: evropske izkušnje s Trumpom

Evropska komisarka Ursula von der Leyen je ob letošnjem obisku pri Trumpu skušala zgladiti napetosti z obljubami o nakupu ameriških izdelkov in izpostavljanjem čezatlantskih vezi. Rezultat? Dogovor, ki ga je EU prej zavračala, in Trumpova samohvala o uspehu lastne trgovinske politike. A komaj je poletje minilo, je Trump že udaril nazaj – z napadi na evropsko digitalno zakonodajo in grožnjami z novimi carinami. Podobno je Katar s 400-milijonskim letalom za ZDA morda kupil nasmeh, a ob izraelskih napadih v Dohi ameriške zaščite ni bilo. Pogledali so stran. Sporočilo je jasno: visoka cena, minimalen učinek, izpostavlja Shapiro.

Trumpova retorika ostaja nepredvidljiva in pogosto kaznujoča – pohvale ne pomenijo politične varnosti za evropske zaveznike. Foto: Guliverimage

Iluzija stabilnosti, realnost ranljivosti

Trenutni evropski pristop temelji na želji po izogibanju konfliktom. Voditelji po avtorju kolumne verjamejo, da z uspešnim obiskom pomirijo domačo javnost in se izognejo Trumpovim izbruhom. Toda ta občutek nadzora je lažen. Z vsakim dodatnim popuščanjem se izgublja pogajalska moč, vsaka nova "zmaga" v obliki nasmeha ali objema pa pomeni večje tveganje ob naslednjem soočenju.

Čas je za resno spremembo strategije

Evropa mora po razmišljanju Shapira razumeti, da Trump ne ceni poklonov, ampak trdnost. Njegovo transakcijsko razumevanje politike zahteva enoten in dosleden odziv. EU mora delovati kot blok, ne kot skupek držav, ki tekmujejo za njegovo pozornost. Majhne države morajo postaviti meje in jasno pokazati, da pogajanja ne pomenijo klečanja. Združeno kraljestvo pa mora spoznati, da politične koristi ne izhajajo iz kraljevih banketov, ampak iz jasnih pogojev in vzajemnosti.

Strategija "laskaj, popuščaj, odvračaj" ustvarja le videz stabilnosti, medtem ko zadaj raste realna ranljivost, je še izpostavil avtor zapisa.