Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
21. 9. 2025,
19.13

Nedelja, 21. 9. 2025, 19.13

18 minut

Donald Trump | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je danes zagotovil, da bodo ZDA Poljski in baltskim državam pomagale pri obrambi, če bo Rusija okrepila svojo vojaško aktivnost v regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na vprašanje, ali bi pomagal braniti te države članice Nata, če bi Rusija "nadaljevala eskalacijo", je Donald Trump odgovoril: "Da, bi. Bi."

Zaveznice Nata se bodo sestale v začetku prihodnjega tedna, potem ko je Estonija v petek zaprosila za posvetovanje v skladu s 4. členom pogodbe zavezništva zaradi domnevnih ruskih kršitev njenega zračnega prostora.

Po navedbah estonske vojske so v petek tri lovska letala brez dovoljenja 12 minut letela v zračnem prostoru države. Rusija je obtožbe zavrnila.

Mig-31 s hipersonično raketo kinžal
Do incidenta je prišlo v času vse večjih napetosti na vzhodnem krilu Nata. Prejšnji teden je namreč Poljska poročala o vdoru več ruskih dronov v njen zračni prostor.

Estonsko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da se bo zaradi ruske kršitve njenega zračnega prostora v ponedeljek na izrednem zasedanju sešel Varnostni svet ZN.

Bojna letala
