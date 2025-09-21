Ameriški predsednik Donald Trump je danes zagotovil, da bodo ZDA Poljski in baltskim državam pomagale pri obrambi, če bo Rusija okrepila svojo vojaško aktivnost v regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na vprašanje, ali bi pomagal braniti te države članice Nata, če bi Rusija "nadaljevala eskalacijo", je Donald Trump odgovoril: "Da, bi. Bi."

Zaveznice Nata se bodo sestale v začetku prihodnjega tedna, potem ko je Estonija v petek zaprosila za posvetovanje v skladu s 4. členom pogodbe zavezništva zaradi domnevnih ruskih kršitev njenega zračnega prostora.

Po navedbah estonske vojske so v petek tri lovska letala brez dovoljenja 12 minut letela v zračnem prostoru države. Rusija je obtožbe zavrnila.

Do incidenta je prišlo v času vse večjih napetosti na vzhodnem krilu Nata. Prejšnji teden je namreč Poljska poročala o vdoru več ruskih dronov v njen zračni prostor.

Estonsko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da se bo zaradi ruske kršitve njenega zračnega prostora v ponedeljek na izrednem zasedanju sešel Varnostni svet ZN.