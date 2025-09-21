Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja, 21. 9. 2025, 13.03

Estonija prvič od članstva v ZN zahteva izredno zasedanje

Po navedbah Tallinna so tri ruska bojna letala MiG-31 v petek kršila zračni prostor Estonije.

Po navedbah Tallinna so tri ruska bojna letala MiG-31 v petek kršila zračni prostor Estonije.

Foto: Reuters

Estonsko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da se bo zaradi ruske kršitve njenega zračnega prostora v ponedeljek na zahtevo Tallinna na izrednem zasedanju sešel Varnostni svet ZN. To je prvič v 34 letih članstva Estonije v ZN, da je ta država uradno zahtevala izredno zasedanje VS ZN, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V ponedeljek se bo Varnostni svet ZN sešel na izrednem zasedanju v odgovor na predrzno rusko kršitev estonskega zračnega prostora v petek," je v sporočilu za javnost zapisalo estonsko zunanje ministrstvo.

Po besedah zunanjega ministra Margusa Tsahkne je kršitev "del širšega vzorca eskalacije s strani Rusije, tako regionalno kot globalno". "Takšno vedenje zahteva mednarodni odgovor," je dodal.

Tri ruska bojna letala kršila zračni prostor Estonije 

Po navedbah Tallinna so tri ruska bojna letala MiG-31 v petek kršila zračni prostor Estonije. Slednja se je kmalu za tem zavzela za okrepitev političnega in gospodarskega pritiska na Moskvo, premier Kristen Michal pa je tudi naznanil aktivacijo 4. člena severnoatlantske pogodbe o nujnem posvetovanju članic Nata.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem v petek zanikalo obtožbe, da so ruski lovci kršili zračni prostor Estonije. Kot je dodalo, so letala delovala v skladu z mednarodnimi predpisi o zračnem prostoru.

Do incidenta prihaja v času vse večjih napetosti na vzhodnem krilu Nata. Prejšnji teden je namreč Poljska poročala o vdoru več ruskih dronov v njen zračni prostor.

