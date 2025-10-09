Marketplace Štajerska: digitalna vstopnica v svet lokalnih doživetij

Marketplace Štajerska je nova spletna tržnica , sodobna digitalna platforma, ki povezuje domače ponudnike s celotne Štajerske – od kmetij, rokodelcev, gostincev, vinarjev do ponudnikov turističnih doživetij . Na enem mestu združuje izdelke, doživetja in lokalne zgodbe , ki so edinstvene, avtentične in odkrivajo urbane in naravne užitke – od mestnega utripa Maribora in Ptuja do naravne svežine Pohorja.

Gre za inovativni kanal, ki omogoča skupno promocijo destinacije Štajerska, neposredno spletno prodajo turističnih produktov in doživetij lokalnih ponudnikov ter njihovo aktivno vključevanje v digitalne promocijske in prodajne kanale.

Osrednje značilnosti platforme

Cilj platforme je ponudnikom olajšati pot do digitalnega trga ter hkrati obiskovalcem omogočiti preprost dostop do najbolj pristnih štajerskih doživetij. Marketplace je zasnovan kot prodajna in promocijska platforma. Turističnim ponudnikom omogoča preprosto vključevanje v digitalne prodajne kanale, povečuje njihovo tržno prisotnost in spodbuja oblikovanje konkurenčnih, povezljivih ter trajnostno naravnanih produktov.

Platforma obiskovalcem omogoča preprosto iskanje, raziskovanje in nakup pristnih štajerskih urbanih in naravnih doživetij in produktov, vključno s kulinaričnimi izkušnjami, naravnimi in kulturnimi ogledi ter avtentičnimi lokalnimi izdelki.

Krepitev regijskega sodelovanja

Projekt naslavlja ključne strateške cilje Slovenske turistične organizacije – digitalno in trajnostno preobrazbo turizma, povezovanje vodilnih destinacij ter komercializacijo raznolike ponudbe. Na ta način se krepi sodelovanje vodilnih destinacij Maribor – Pohorje, Ptuj in Rogla – Pohorje.

Štajerska se predstavlja kot celovito in raznoliko turistično območje. S tem ustvarja sinergijo med lokalnimi zgodbami in skupno vizijo regije kot celovite in raznolike turistične destinacije. Marketplace tako ni le platforma, temveč most med lokalnim in globalnim, med tradicijo in sodobnostjo.

Marketplace Štajerska je javno dostopen na povezavi: https://stajerska-shop.si/sl/trgovina.

