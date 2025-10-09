Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
9. 10. 2025,
9.07

Osveženo pred

39 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
noad znamenitost regijsko sodelovanje potovanje Štajerska digitalna tržnica digitalna vstopnica Marketplace Štajerska PR članek

Četrtek, 9. 10. 2025, 9.07

39 minut

Marketplace Štajerska: digitalna vstopnica v svet lokalnih doživetij

Oglasno sporočilo
Rogla Pohorje Pot med krosnjami pohorje_1200 | Pot med krošnjami na Rogli. | Foto arhiv Pot med krošnjami

Pot med krošnjami na Rogli.

Foto: arhiv Pot med krošnjami

Marketplace Štajerska je nova spletna tržnica, sodobna digitalna platforma, ki povezuje domače ponudnike s celotne Štajerske – od kmetij, rokodelcev, gostincev, vinarjev do ponudnikov turističnih doživetij. Na enem mestu združuje izdelke, doživetja in lokalne zgodbe, ki so edinstvene, avtentične in odkrivajo urbane in naravne užitke – od mestnega utripa Maribora in Ptuja do naravne svežine Pohorja.

Gre za inovativni kanal, ki omogoča skupno promocijo destinacije Štajerska, neposredno spletno prodajo turističnih produktov in doživetij lokalnih ponudnikov ter njihovo aktivno vključevanje v digitalne promocijske in prodajne kanale.

Osrednje značilnosti platforme

Cilj platforme je ponudnikom olajšati pot do digitalnega trga ter hkrati obiskovalcem omogočiti preprost dostop do najbolj pristnih štajerskih doživetij. Marketplace je zasnovan kot prodajna in promocijska platforma. Turističnim ponudnikom omogoča preprosto vključevanje v digitalne prodajne kanale, povečuje njihovo tržno prisotnost in spodbuja oblikovanje konkurenčnih, povezljivih ter trajnostno naravnanih produktov.

Mestni stolp na Ptuju. | Foto: Stanko Kozel Mestni stolp na Ptuju. Foto: Stanko Kozel

Platforma obiskovalcem omogoča preprosto iskanje, raziskovanje in nakup pristnih štajerskih urbanih in naravnih doživetij in produktov, vključno s kulinaričnimi izkušnjami, naravnimi in kulturnimi ogledi ter avtentičnimi lokalnimi izdelki.

Krepitev regijskega sodelovanja

Projekt naslavlja ključne strateške cilje Slovenske turistične organizacije – digitalno in trajnostno preobrazbo turizma, povezovanje vodilnih destinacij ter komercializacijo raznolike ponudbe. Na ta način se krepi sodelovanje vodilnih destinacij Maribor – Pohorje, Ptuj in Rogla – Pohorje.

Ambasadorka gastronomske ponudbe Štajerske Kaja Naberšnik. | Foto: Kaja Naberšnik Ambasadorka gastronomske ponudbe Štajerske Kaja Naberšnik. Foto: Kaja Naberšnik

Štajerska se predstavlja kot celovito in raznoliko turistično območje. S tem ustvarja sinergijo med lokalnimi zgodbami in skupno vizijo regije kot celovite in raznolike turistične destinacije. Marketplace tako ni le platforma, temveč most med lokalnim in globalnim, med tradicijo in sodobnostjo.

Vinski večeri pred Najstarejšo trto v Mariboru. | Foto: Klemen Golob Vinski večeri pred Najstarejšo trto v Mariboru. Foto: Klemen Golob

Marketplace Štajerska je javno dostopen na povezavi: https://stajerska-shop.si/sl/trgovina.

STO_logo_CMYK_SLO_v1 | Foto:

Sofinancirano s strani STO.

Naročnik oglasnega sporočila je RRA PODRAVJE - MARIBOR.

noad znamenitost regijsko sodelovanje potovanje Štajerska digitalna tržnica digitalna vstopnica Marketplace Štajerska PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.