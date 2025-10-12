Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ja. M.

Nedelja,
12. 10. 2025,
14.30

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
danska nogometna reprezentanca nizozemska nogometna reprezentanca hrvaška nogometna reprezentanca Luka Modrić kvalifikacije za SP 2026

Nedelja, 12. 10. 2025, 14.30

28 minut

Kvalifikacije za SP 2026, 4. in 8. krog (nedelja)

Modrić in druščina proti skromnemu malčku

Avtor:
Ja. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Luka Modrić | Luko Modrića in Hrvaško čaka obračun z Gibraltarjem. | Foto Reuters

Luko Modrića in Hrvaško čaka obračun z Gibraltarjem.

Foto: Reuters

Nedelja prinaša novih osem obračunov v kvalifikacijah za SP 2026. V skupini C bomo spremljali dvoboja četrtega, v skupinah G, H in L pa osmega kroga. Na delu bodo, po četrtkovem remiju na Češkem, ponovno tudi Hrvati, ki bodo doma pričakali odpisani Gibraltar.

Dragan Stojković
Sportal Odhod: Ta poraz se ne bi smel zgoditi

Kvalifikacije za SP 2026, 4. in 8. krog:

Nedelja, 12. oktober:

Nedeljski spored bosta ob 15. uri odprla San Marino in Ciper, sledili pa bodo še dvoboji med Škotsko in Belorusijo, Dansko in Grčijo, Nizozemsko in Finsko, Litvo in Poljsko, Romunijo in Avstrijo ter Ferskimi otoki in Češko. 

Slovence v ponedeljek čakajo Švicarji

Slovence po petkovem remiju na Kosovu brez zadetkov v ponedeljek čaka tekma s Švico v Stožicah, novembra pa bosta še dva obračuna, doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na SP, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.

Kvalifikacije za SP 2026, 4. in 8. krog:

Nedelja, 12. oktober:

Lestvice:

Preberite še:

Kosovo Slovenija Benjamin Šeško
Sportal Rezervisti poživili igro, Slovenija iz Prištine samo s točko
danska nogometna reprezentanca nizozemska nogometna reprezentanca hrvaška nogometna reprezentanca Luka Modrić kvalifikacije za SP 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.