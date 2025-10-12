Modrić in druščina proti skromnemu malčku

Nedelja prinaša novih osem obračunov v kvalifikacijah za SP 2026. V skupini C bomo spremljali dvoboja četrtega, v skupinah G, H in L pa osmega kroga. Na delu bodo, po četrtkovem remiju na Češkem, ponovno tudi Hrvati, ki bodo doma pričakali odpisani Gibraltar.

Kvalifikacije za SP 2026, 4. in 8. krog:

Nedelja, 12. oktober:

Nedeljski spored bosta ob 15. uri odprla San Marino in Ciper, sledili pa bodo še dvoboji med Škotsko in Belorusijo, Dansko in Grčijo, Nizozemsko in Finsko, Litvo in Poljsko, Romunijo in Avstrijo ter Ferskimi otoki in Češko.

Slovence v ponedeljek čakajo Švicarji

Slovence po petkovem remiju na Kosovu brez zadetkov v ponedeljek čaka tekma s Švico v Stožicah, novembra pa bosta še dva obračuna, doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na SP, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.

