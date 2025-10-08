Deichmann v ritmu jeseni: nova kolekcija jesen/zima 2025 slavi kontraste in individualnost

V prijetnem ambientu Tistega placa se je odvila ekskluzivna predstavitev nove kolekcije obutve Deichmann za jesen in zimo 2025, ki je povezala modo, naravo in umetnost ustvarjanja. Dogodek je bil prava jesenska simfonija – preplet toplih odtenkov, dišečih zelišč, urbanega šika in sproščenega druženja, ki je navdušil vse zbrane ljubitelje mode.

Nova kolekcija Deichmann jesen/zima 2025 je poklon raznolikosti in individualnosti. Poudarja kontraste – med udobjem in eleganco, med klasičnim šarmom in sodobno drznostjo. To sezono znamka v ospredje postavlja škornje čez koleno in motoristične škornje z izrazitimi podplati, ki simbolizirajo moč in samozavest, medtem ko elegantni gležnjarji z dandy pridihom in balerinke z zanimivimi teksturami prinašajo ženstveno mehkobo in prefinjenost.

Udobje, ki sledi stilu

Med vodilnimi trendi sezone prevladujejo kovinski detajli, verige, sponke in sijajni zaključki, ki čevljem dodajo pridih glamurja. Na drugi strani pa mehki semiš, naravni toni in zadržana eleganca vnašajo občutek udobja, topline in brezčasnosti. Kolekcija se poigrava z nasprotji – kombinira urban videz z naravnimi elementi ter spodbuja vsako žensko, da si z obutvijo ustvari svoj lasten izraz.

Poleg videza v Deichmannu tudi to sezono ostajajo zvesti načelu, da je moda namenjena gibanju. Vsi modeli so zasnovani z mislijo na udobje in tako omogočajo, da vsak korak ostane samozavesten in sproščen. Ne glede na to, ali gre za vsakodnevni tempo v mestu, sprehod skozi park ali večerni izhod, kolekcija ponuja čevlje, ki se prilagajajo sodobnemu življenju.

Jesenska eleganca z vonjem po čaju

V duhu umirjene, a hkrati energične jeseni so gostje na dogodku doživeli tudi izkušnjo ustvarjalnosti – delavnico čajev v sodelovanju s podjetjem Flora zelišča. Ob čutnih aromah ingverja, sivke in mete so ustvarjali lastne čajne mešanice, ki so, tako kot kolekcija, združevale toplino, moč in individualnost.

Dogodek se je zaključil v sproščenem duhu druženja ob čaju in prigrizkih, kjer so gostje med najljubšimi kosi iz kolekcije razpravljali o tem, kateri modeli bodo zaznamovali letošnjo jesen. "V hladnejših dneh najraje obujem loaferje in kavbojske škornje, saj verjamem, da dober par čevljev povzdigne celoten videz. Superg sem se nekoliko naveličala, zato letos prisegam na bolj izrazite modele," je povedala vplivnica Alja Glavina. Nina Savnik jeseni prisega na gležnjarje z nižjo peto, medtem ko Hajdi Korošec Jazbinšek, ki je vedno v koraku z aktualnimi trendi, to sezono obožuje t. i. "jadralske čevlje" v čokoladno rjavi barvi.

Kolekcija, ki odraža osebnost

Deichmannova jesensko-zimska zgodba za leto 2025 je več kot le modni trend – je vabilo k izražanju osebnega sloga. Združuje moč in mehkobo, klasiko in sodobnost ter s tem ustvarja obutev, ki odraža ritem mestnega življenja in notranji svet posameznice.

"S kolekcijo želimo opolnomočiti ženske (in moške), da izražajo svoj slog samozavestno, ne glede na letni čas," je povedala predstavnica podjetja Deichmann Urška Tomašević.

Nova kolekcija je že na voljo v vseh prodajalnah Deichmann, ogledate pa si jo lahko tudi na spletni strani deichmann.com.

