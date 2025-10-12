Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Jan in Tadeja Plestenjak objavila fotografijo poročnih prstanov

Jan Plestenjak, Tadeja Majerič | Tadeja in Jan Plestenjak sta se poročila v Škofji Loki. | Foto Instagram/tadeja.majeric

Tadeja in Jan Plestenjak sta se poročila v Škofji Loki.

Foto: Instagram/tadeja.majeric

Sobotno poročanje več medijev, da sta poročena, sta Jan in Tadeja Plestenjak danes potrdila z objavami fotografij njunih poročnih prstanov.

"Zate bom tu v dobrem in zlu, gor in na dnu," je Jan Plestenjak na družbenem omrežju Instagram zapisal ob fotografiji poročnih prstanov.

Fotografijo je nato na svojem profilu na Instagramu delila tudi Tadeja Plestenjak, nekdaj Majerič. 

Sportal Tega o izbranki Jana Plestenjak verjetno še niste vedeli

Slovenske novice so v soboto sicer prve poročale, da sta se Jan Plestenjak in njegova srčna izbranka Tadeja Majerič poročila v Škofji Loki.

