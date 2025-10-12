Jan in Tadeja Plestenjak objavila fotografijo poročnih prstanov

Sobotno poročanje več medijev, da sta poročena, sta Jan in Tadeja Plestenjak danes potrdila z objavami fotografij njunih poročnih prstanov.

"Zate bom tu v dobrem in zlu, gor in na dnu," je Jan Plestenjak na družbenem omrežju Instagram zapisal ob fotografiji poročnih prstanov.

Fotografijo je nato na svojem profilu na Instagramu delila tudi Tadeja Plestenjak, nekdaj Majerič.

Slovenske novice so v soboto sicer prve poročale, da sta se Jan Plestenjak in njegova srčna izbranka Tadeja Majerič poročila v Škofji Loki.