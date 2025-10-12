Kdo je pravzaprav Tadeja Majerič, danes že Tadeja Plestenjak, srčna izbranka Jana Plestenjaka? Tadeja je bila pred časom zelo uspešna teniška igralka in je tudi večkrat igrala za Slovenijo v takratnem ekipnem tekmovanju pokalu Fed. V svoji karieri se je borila z resno boleznijo in bila skoraj na pragu bosanske reprezentance.

Tadeja Majerič, danes poročena Plestenjak, je svoja športna leta zapisala tenisu in bila svoj čas med boljšimi igralkami na svetu. Svojo kakovost je kazala tudi na mednarodni ravni, potem ko je na turnirjih serije ITF osvojila kar devet turnirskih lovorik.

Tadeja Majerič je v svoji karieri osvojila devet lovorik na turnirjih serije ITF. Foto: Aleš Fevžer

Enkrat je zaigrala tudi na turnirju za grand slam

Enkrat je uspela zaigrati na turnirju za grand slam in sicer leta 2014 na OP Avstralije. Takrat je v prvem krog izgubila proti Avstralki Ajli Tomljanovic. Mariborčanka je v svoji karieri s turnirskimi nagradami zaslužila 285 tisoč dolarjev (246 tisoč evrov), a je treba ob vedeti, da so to bruto zaslužki. Na lestvici WTA je bila med posameznicami uvrščena na 111. mesto, medtem ko je bila med dvojicami najvišje uvrščena na 228. mesto.

Tadeja je večkrat uspešno zastopala slovensko reprezentanco, za katero je izbrala osem nastopov. Prvič je v slovenskem dresu igrala leta 2007, nazadnje pa leta 2015. Zbrala je sedem zmag in en poraz.

Foto: Aleš Fevžer

V določenih obdobjih s slovensko teniško zvezo ni našla skupnega jezika. Takrat naj bi se zataknilo zaradi nesoglasij okrog denarnih zahtev. Zadeva je prišla celo tako daleč, da je resno razmišljala, da bi zaigrala za Bosno in Hercegovino.

"V BiH imam veliko prijateljev, pred kratkim pa sem začela sodelovati z agentom Narcisom Bećirevićem. Z njim sem se pogovarjala o možnosti, da bi nastopila za BiH. Ideja mi je všeč. Če bo prišlo do pogovorov z vodstvom teniške zveze BiH, bi o njej resno razmislila," je leta 2014 za časnik Dnevni avaz je potrdila Majerič.

Kmalu za tem so s slovensko teniško zvezo našli skupni jezik, tako da se je po petih letih Tadeja priključila reprezentanci. "Na žalost sem bila lani veliko bolna, tako da sem tudi padla na lestvici WTA. Zdaj lahko rečem, da sem končno zdrava in res sem vesela, da sem se vrnila v slovensko reprezentanco. V veliko čast mi je igrati za Slovenijo in veselim se turnirja v Talinu," je leta 2105 povedala Tadeja Majerič.

Vrnitev Tadeje Majerič je takrat toplo pozdravil tudi vodilni mož teniške zveze, Marko Umberger. "S Tadejo smo se dolgo pogajali, a smo na koncu le našli skupni jezik. Ta turnir je skupni projekt in veseli smo, da je Tadeja spet z nami."

Tadeja Majerič je svojo teniško kariero končala zelo kmalu, stara je bila šele 27 let. Foto: Aleš Fevžer

Borila se je z resno boleznijo

Leta 2015 je med drugim razkrila, da se je borila z boleznijo, ki ji je vzela precej moči. Prav tako ni mogla normalno trenirati. Sprva so mislili, da gre samo za nekakšen virus, pozneje pa ugotovili, da gre za precej resnejšo bolezen. "Potrdili so mi, da sem imela mononukleozo, vendar sprva sploh niso vedeli, kaj mi je. Praktično sem imela že od lanskega februarja zdravstvene težave, tako da nisem mogla igrati tenisa na najvišji ravni, pa tudi treningi so bili prilagojeni. Vseskozi sem bila utrujena," nam je pred leti še kot tekmovalka zaupala v pogovoru.

Tadeja Majerič je svojo teniško kariero končala zelo kmalu. Svoj zadnji dvoboj je igrala leta 2018, stara je bila šele 27 let. Po končani karieri se je umaknila z javnosti, več pa se je začelo o njej pisati, ko se je zbližala s slovenskim pevcem Janom Plestenjakom.

Leto Turnirji, ki jih je osvojila Število zmag 2016 Lagos 3 ITF, Aurangabad ITF 2 2013 Lagos 3 ITF, Caracas ITF, Innisbrook ITF 3 2012 Pune 3 ITF 1 2011 Muzfarnagar ITF 1 2009 Tanjung Selor ITF 1 2007 Palic ITF 1

