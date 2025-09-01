Plestenjaka je v Kranju poslušala tudi njegova Tadeja #video

Pretekli konec tedna je slabo vreme poskrbelo za prestavitev ali pa celo odpoved nekaterih koncertov. Največ je bilo tistih, ki so bili sprva načrtovani za petek. Eden izmed takih je bil tudi koncert Jana Plestenjaka, ki jim ga je iz petka vseeno uspelo prestaviti na nedeljski termin, na njem pa je priljubljenega slovenskega glasbenika spremljala tudi njegova izbranka Tadeja.

Jan Plestenjak je s svojo zasedbo na sončno nedeljo v večernih urah vendarle lahko izvedel svoj koncert na gradu Khislstein v Kranju, ki so ga zaradi dežja in neviht iz petkovega preventivno prestavili na nedeljski večerni termin. Tja ga je ob koncu tedna v dobri družbi prišla podpret tudi njegova izbranka Tadeja Majerič, ki je glede na posnetek ob glasbi in koncertnem vzdušju vidno uživala.

Enega izmed videoposnetkov iz Letnega gledališča Khislstein je delila tudi v svoji zgodbi na Instagramu. Majerič je deljenemu posnetku dodala tudi emotikon srca. Na sporedu je bila ravno pesem V naju še verjamem, ki jo je na odru namesto dueta Maraaya (Marjetke Vovk), s katerima je v originalu posnel pesem, Plestenjak seveda odpel v duetu s svojo backvokalistko Moniko Avsenik.

Naslednji veliki koncert Plestenjaka že čaka 10. septembra, ko bo v Boscarolovi prenovljeni Odiseji kot prvi otvoril oder, ob koncu poletja pa bo konec septembra nastopil še v Šentilju v Slovenskih goricah ter 3. oktobra na Radljevanju v Radljah ob Dravi.

