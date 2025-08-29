Kaj vse lahko počnete na zadnji avgustovski konec tedna?

Zadnji avgustovski konec tedna napoveduje meteorološko jesen. Še preden se otroci in mladostniki vrnejo v šolske klopi, večina preostalega prebivalstva pa bo končala svoje počitnice in dopuste, si oglejte, kje po Sloveniji lahko preživite vikend. Poiskali smo najzanimivejše dogodke, ki se bodo zadnji vikend pred začetkom septembra odvili v Sloveniji. Na voljo imate kar nekaj dogodkov . Na račun boste prišli tako ljubitelji športa kot tudi zabave, kulture, kulinarike in koncertov.

Kaj vse zanimivega ponujata današnji dan in konec tedna, lahko preverite na Siolovih dogodkih. Ta konec tedna boste na svoj račun prišli predvsem ljubitelji glasbe in dobrih koncertov. Številni slovenski in tuji izvajalci bodo s svojimi zasedbami ta vikend gostovali in nastopali po različnih krajih v Sloveniji. Izostali ne boste niti športni in kulinarični navdušenci.

Koncert Nine Pušlar v Škofji Loki

V petek bo ob 20. uri na Škofjeloškem gradu nastopila ljubiteljica slovenskih src Nina Pušlar. Pevka bo Škofjo Loko obiskala v okviru turneje ob 20-letnici kariere in v sklopu Festivala Pisana Loka.

Foto: Matic Kremžar

Koncert Marka Škugorja & Kvatropircev

V petek zvečer bodo v objemu stoletnega samostana Mekinje v Kamniku nastopili Kvatropirci, ki bodo nastopili s hrvaškim pevcem Marko Škugorjem. Marko Škugor in Kvatropirci so svoja glasbena srečevanja nadgradili z izidom skupne pesmi, ki nosi naslov Obljubim ti. Ob tej priložnosti se podajajo na vseslovensko turnejo, v sklopu katere prihajajo tudi v samostan Mekinje pri Kamniku. Poletna noč, polna dobro poznanih slovenskih in dalmatinskih pesmi, močnih glasov in glasbenih presežkov, vabi na unikaten koncert pod zvezdami, še obljubljajo organizatorji.

Tacenske brzice bodo gostile Svetovni pokal v slalomu

Na Tacenskih brzicah se bo od petka do nedelje odvijal ICF Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Nastopali bodo najboljši kajakaši in kanuisti iz več kot 35 držav z vseh celin. Tekmovanje bo spremljala vrsta spremljevalnih prireditev v kajakaškem centru Tacen.

Foto: Nina Jelenc

Petar Grašo v Križanke prihaja ob 30-letnici kariere

V petek, 29. avgusta, bo hrvaški pevec Petar Grašo v ikoničnih Križankah s koncertom tudi pred slovenskim občinstvom obeležil 30 let glasbene kariere. Poslušalci bodo tako lahko prisluhnili uspešnicam iz njegove tri desetletja dolge kariere, med katere nedvomno spadajo skladbe Ljubav sve pozlati, Ko nam brani, Jedina in mnoge druge.

Petar Grašo bo ob 30-letnici kariere nastopil v Križankah. Foto: Mediaspeed

Pol ure pred začetkom koncerta bo Grašo svoje zveste oboževalke in oboževalce razveselil s srečanjem v živo, na katerem bodo lahko kupili razne spominke, slike in vrečke, so še zapisali organizatorji.

Jan Plestenjak v Kranju

Prav tako v petek bo svoje poslušalce s koncertom v Kranju razveselila slovenska glasbena ikona Jan Plestenjak, ki ob 21. uri s svojo spremljevalno zasedbo prihaja v Letno gledališče Khislstein.

Jan Plestenjak prihaja v Kranj. Foto: Nina Žnideršič

Letos aprila je Plestenjak, ki velja za enega najuspešnejših in najbolj prepoznavnih glasbenikov na slovenski glasbeni sceni, izdal že svoj 16. studijski album, ta nadaljuje njegovo glasbeno zgodbo z novimi skladbami, ki bodo zagotovo navdušile občinstvo. Poleg starih uspešnic se na odru Letnega gledališča Khislstein oboževalci lahko nadejajo tudi Janove glasbene novitete.

Številni petkovi koncerti znanih zasedb po Sloveniji

Ta petek bodo po Sloveniji še drugi koncerti večjih izvajalcev, med kateri izpostavljamo koncert Siddharte, ki letos obeležuje 30 let delovanja. Na Mestni tržnici na Ptuju bodo z akustičnim koncertom nastopili v okviru Festivala Arsana. V Novo mesto v Muzejske vrtove prihajata Hamo & Rudi Bučar. Prijatelja na odru in v življenju vas bosta popeljala na čustveno, zabavno in sproščeno koncertno potovanje. Akustično. Iskreno. S srcem. In tudi z legendarno skladbo Dolgo nisva pila, ki jo morate slišati v živo, dodajajo organizatorji.

V petek bo v Veliki zaki na Bledu tudi koncert skupine Dan D. To bo večer, ki bo plul po izročilu jugoslovanskega rocka in novega vala, dodajajo organizatorji. Koncert bo v primeru slabega vremena septembra v Festivalni dvorani Bled. Če niste pristaš rockerskih ritmov, pa se lahko odpravite v Piran, kjer bo v Križnem hodniku minoritskega samostana nastopila zasedba Austrian Baroque Company (Avstrijska baročna družba). Ansambel pod vodstvom Michaela Omana, izjemnega virtuoza na kljunasti flavti, navdušuje s svojim muzikalnim ognjem, tehnično brezhibnostjo in osupljivo muzikalnostjo. Tokrat se bodo predstavili na uveljavljenem Tartini festivalu v slikovitem minoritskem samostanu sv. Frančiška v Piranu. Koncert je del festivala FEST MEST.

V petek bodo na jasi ob Taborniški hiški v Preski nastopili tudi Čedahuči, slovenski folksterji, ki so na slovenski glasbeni sceni dobrih deset let. Njihova glasba večinoma spada v žanrske predale folk-rocka, indie-folka, americane in countryja. S seboj prinesite podlogo in si koncert oglejte s travnatih površin jase sredi gozda, dodajajo organizatorji.

Sobota bo pestra, športno in glasbeno obarvana

V soboto in nedeljo bo v Kranju Velika nagrada Kranja, kolesarska dirka Kolesarskega kluba Kranj, ki pripravlja tradicionalni kolesarski praznik z bogatim programom. Sobota bo v znamenju dirk licenciranih kolesarjev vseh starosti ter dirke za otroke, ki še ne trenirajo kolesarstva, vrhunec dneva pa bo nočni kriterij in koncert legendarnega Andreja Šifrerja.

Foto: Vid Ponikvar

V nedeljo sledi spektakel: 57. Velika nagrada Kranja/GP Kranj I feel Slovenia – najstarejša slovenska mednarodna dirka pod okriljem UCI s krožno traso skozi mestno jedro, širši del Kranja in znamenitim Jelenovim klancem, ki ga bodo vrhunski kolesarji premagali kar 13-krat, dodajajo organizatorji.

Sobota bo na Golteh rezervirana tudi za tekače. Mlekarna Celeia bo na Golteh izpeljala 2. Trail tek Zelene doline in Družinski dan na Golteh. Tekmovalci se bodo lahko preizkusili na treh različnih razdaljah: 22 kilometrov (Hribar), 13 kilometrov (Dolinar) in 13 kilometrov (Pohodnik).

V soboto bo v Žalcu Pohod po hmeljski poti. Ta se bo začel ob osmi uri, start tradicionalnega pohoda pa bo pri Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije.

Šesto in zadnje dejanje 16. sezone gibanja Laško Gremo v hribe se bo v soboto začelo s pohodom, ki mu bo sledila zabava v Nordijskem centru Planica. Prireditelji vabijo na pohod, ki se bo končal z veselico s štirimi glasbenimi izvajalci. Na zadnji postojanki sezone bodo nastopili Natalija Verboten, Miran Rudan, Čuki in Katrca.

Koliščarski dan na Barju

Na Barju, natančneje v Dragi pri Igu, bo v soboto Koliščarski dan. Organizatorji obljubljajo pester in raznolik program vse od desete ure naprej. Zaradi izjemnih najdb iz časa koliščarjev ter izjemne dediščine so od leta 2011 ižanska kolišča, skupaj s kolišči okoli Alp, na prestižnem seznamu kulturne dediščine pri Unescu.

Več o dogodku - Koliščarski dan - Dogodki na Siol.net

V Dobrunjah bo v soboto in nedeljo Konjeniški dan, kjer bodo organizatorji prikazali tekmovanje v jahanju, tekmo hobby horsinga, razstavo konj pasme SHL, pripravili so tudi zabaven otroški program, unikatno kiparjenje iz lesa ter country ples. Ob 20. uri bo veselica s Poskočnimi muzikanti, še obljubljajo organizatorji.

Če se želite na zadnjo soboto v mesecu duhovno umiriti in napolniti, predlagamo obisk Škofijskega romanja bolnikov, invalidov in starejših na Zaplaz 2025. Romanje je priložnost za skupno molitev, mašo in duhovno okrepitev, pa tudi za srečanje, medsebojno podporo in doživljanje skupnosti, ki si med seboj deli stiske in upanja.

Sobotni Vitin dan v ZOO Ljubljana

Na zadnjo avgustovsko soboto bo v ZOO Ljubljana Vitin dan. Na tokratnem dogodku se bodo slonici Gangi pridružili še azijski levi, svinjski jeleni, v naravi izumrli indokitajski sika jeleni, sibirski tigri, zlatolični giboni in indijski ježevci. Organizirali bodo zanimive naravovarstvene dogodivščine, ki jih bodo popestrili z ustvarjalnimi delavnicami, popestritvami za živali ter rojstnodnevnimi tortami za živali. Zasedba Orkestra Slovenske filharmonije bo izvedla tudi glasbeno pravljico Sivi volk na pikniku (ob 11. in 17. uri).

Slonica Ganga Foto: Petra Hrovatin, ZOO Ljubljana

Srednjeveški dnevi na Celjskem in Vurberškem gradu

Če ste željni srednjeveških oprav in običajev, ste vabljeni na dva dogodka. V soboto bo na gradu Vurberk Srednjeveški dan, za katerega organizatorji obljubljajo, da bo poln zgodovine, čarovnije in pristnega srednjeveškega vzdušja. Pripravljajo srednjeveške tabore, lokostrelstvo, prikaz orožja ter animacije za vse generacije.

Foto: STA

Srednjeveško obdobje se bo v soboto in nedeljo vrnilo tudi v mesto grofov na Celjski grad. V okviru Poletja v Celju bo na Celjskem gradu zadnjo avgustovsko soboto mogoče doživeti avtentično srednjeveško življenje – Srednjeveški dan, v okviru katerega bo sodelovalo več nastopajočih v kostumih, spoznati bo mogoče srednjeveške obrtnike in grajsko tržnico.

Koncertna mešanica rocka in znanih pevk

V soboto glasbene sladokusce čaka še veliko koncertov znanih izvajalcev in izvajalk. Šank Rock ob 18. uri prihaja v Vitanje s svojo eksplozivno energijo, večnimi hiti in svežo strastjo. Koncert bo na unikatnem prizorišču v objemu zvezd, na lokaciji bo na voljo tudi hrana in pijača, obiskovalci pa si bodo pred koncertom lahko ogledali Center Noordung.

Nina Pušlar bo v Kostanjevici na Krki nastopila tudi v soboto in svojim oboževalcem s svojimi uspešnicami pričarala nepozaben večer, poln odlične glasbe, vzdušja ter nepozabnih spominov, obljubljajo organizatorji. Sobota v Kopru na Ukmarjevem trgu ne bo minila brez priljubljene hrvaške pevke Jelene Rozge. Na spektakularnem open air koncertu bo občinstvu postregla z največjimi hiti svoje bogate kariere, še obljubljajo organizatorji.

Helena Blagne bo nastopila na gradu Vurberk. Foto: Mediaspeed Na Grad Vurberk v soboto s koncertom ob 40-letnici glasbenega ustvarjanja prihaja slovenska glasbena diva Helena Blagne. V Plečnikovih Križankah pa bo v soboto v okviru Festivala Ljubljana nastopil Vlado Kreslin, ki je že več kot štiri desetletja prisoten na slovenski glasbeni sceni. Organizatorji pravijo, da gre za koncert, ki ga preprosto morate doživeti.

Več o sobotnih dogodkih lahko najdete tudi na Siol Dogodki.

Nedelja ponuja dogodke na prostem in kulinarične poslastice

Za navdušence nad športom in naravo v nedeljo, 31. avgusta, pripravljajo nepozabno doživetje na Veliki planini (Trail Velika planina). Organizatorji obljubljajo razburljiv dan, poln adrenalina, sredi osupljivega gorskega okolja. Za tekmovalne trase je začetek ob 10. uri.

V Arboretumu Volčji Potok bo v nedeljo Čarobni dan 2025, največje družinsko doživetje v Sloveniji, ki vsako leto privabi več kot 20 tisoč obiskovalcev in bo imel tudi letos posebno dobrodelno noto. V Lions deželi, ki jo pripravlja Zveza Lions klubov Slovenije, bodo zbirali donacije za Junake 3. nadstropja – pogumne otroke s hemato-onkološkega oddelka. Organizatorji obljubljajo pester in bogat spremljevalni program.

V Arboretumu Volčji potok bo v nedeljo Čarobni dan. Foto: Arboretum Volčji potok

Dogodek Dan domačih dobrot na Brdu pri Kranju bo združil več kot 40 ponudnikov domačih prehranskih izdelkov, ki bodo obiskovalcem predstavili bogato in raznoliko ponudbo lokalno pridelanih dobrot. Namen prireditve je promocija koncepta od vil do vilic, spodbujanje lokalne pridelave hrane ter krepitev samooskrbe in zdravega prehranjevanja na Gorenjskem.

Štrukljeva nedeljska poslastica Štrukljifest

V nedeljo bo na Rečici ob Savinji festival štrukljev Štrukljifest. Obiskovalci praznika okusov in tradicije bodo lahko ob bogatem glasbenem programu z mladimi talenti, harmonikarji in folklornimi skupinami uživali v raznovrstnih štrukljih, od klasičnih do sladkih in modernih.

Foto: Ana Kovač

Nedeljski dan si lahko popestrite tudi z obiskom prireditve Kmečki praznik pod Krimom. Ta bo na hipodromu Vrbljene. Začela se bo s povorko, v kateri bodo sodelovali konjenica, godba na pihala, kosci in grabljice, kočije in kmečki vozovi ter traktorji. Sledil bo blagoslov traktorjev, prikazali bodo spravilo sena od ročne košnje, s konjsko vprego do traktorske, obračanje sena do nakladanja na voz ter izdelavo senene kite. Prikazali bodo tudi kmečko ohcet s prevozom nevestine bale in šrango. Za najmlajše bodo na koncu pripravili pastirske igre.

Zaključek festivala Pisane Loke

V nedeljo se bo v Škofji Loki na Trg mesta Freising z zaključnim dogodkom končal tudi festival Pisana Loka: Skupna miza in koncert zasedbe Motovilc. Kreativnice pripravljajo Skupno mizo, tj. skupnostni piknik, kamor vabijo obiskovalce na pogostitev, nastopila bo zasedba Motovilc, na ogled pa bo tudi razstava sodobnih tekstilnih izdelkov.