Jan Plestenjak in njegova Tadeja v razkošnem Merlakovem hotelu

Jan Plestenjak | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Priljubljeni slovenski glasbenik in njegova izbranka sta si privoščila razvajanje v Bohinju.

Jan Plestenjak in njegova partnerica Tadeja Majerič sta na Instagramu delila utrinke romantičnega oddiha, ki sta si ga privoščila v Bohinju. Tam sta uživala v razkošju, ki ga je v nekdaj propadajočih hotelih uredil slovenski kriptomilijonar Damian Merlak z ekipo.

Sodeč po njunih objavah na Instagramu, sta obiskala hotel Bohinj, ki ga je Merlak po prenovi odprl pred dobrimi štirimi leti, raziskovala pa sta tudi kulinarično ponudbo letos odprte Vile Muhr.

V Bohinju ju je gostil Jure Repanšek, desna roka Damiana Merlaka, ki vodi njegovo hotelsko družbo Alpinia Group. | Foto: Instagram/Jan Plestenjak V Bohinju ju je gostil Jure Repanšek, desna roka Damiana Merlaka, ki vodi njegovo hotelsko družbo Alpinia Group. Foto: Instagram/Jan Plestenjak

"Prelep plac," je ob tem zapisal Plestenjak, njegova Tadeja pa je ob utrinku z zajtrka pripisala: "Najlepša jutra".

