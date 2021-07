Tako je videti novi hotel kriptomilijonarja Damiana Merlaka #foto

Bitcoin milijonar in nekdanji solastnik borze Bitstamp Damian Merlak je z ekipo končal svoj prvi veliki turistični projekt, obnovo in prenovo Hotela Bohinj ob Bohinjskem jezeru. Merlak je predlani že prenovil enega od štirih bohinjskih hotelov, ki jih je kupil, a je Hotel Bohinj zahteval veliko obsežnejšo prenovo.

Hotel Bohinj je dobil povsem novo podobo. S pomočjo milijonarja Damiana Merlaka je z novo podobo in zgodbo začel pisati povsem novo poglavje ter začel sprejemati prve goste.

Nahaja se v osrčju Bohinja na vzpetini nad Ribčevim Lazom, neposredno nad mostom ob jezeru s cerkvijo Svetega Janeza Krstnika in spomenikom štirim srčnim možem. Dvignjena lega hotelu in okolici omogoča lepe poglede na jezero, cerkev ter okoliške hribe vključno s Triglavom.

Vsega oblikovanja so se lotili z lokalnim navdihom. Foto: Mediaspeed

Velik izziv prenove je predstavljala energetska sanacija

Investitor in upravitelj hotela Damian Merlak in Jure Repanšek sta se odločila, da hotel celostno prenovita ter statično in energetsko sanirata. Pri prenovi se je ohranil osnovni volumen objekta ter vsi vitalni in kvalitetni deli konstrukcije, objekt pa je bilo potrebno statično in protipotresno ojačati. Vsi kovinski ojačilni elementi so oblečeni v les, ki se navzven odraža v urejenem ritmu nagnjenih vertikalnih stebrov.

Vhodno fasado dopolnjuje dozidava z novo sprejemno avlo, vhodno nadstrešnico ter zimski vrt, v katerem je zdaj restavracija. Že stari objekt je na vhodni fasadi imel razpoznavna elementa, ki sta ga vzpostavljala trikotna zatrepa streh, dozidave pa to kompozicijo še bolj razgibajo ter ustvarjajo dialog z vrhovi gora v ozadju.

Velik del prenove hotela je predstavljala energetska sanacija, pri kateri je bilo potrebno upoštevati Pravilnik o učinkovit rabi energije, ki je že sam po sebi zelo zahteven, vendar ga zasnova hotela močno presega. Kot vir toplote služijo toplotne črpalke z geosondami, v skupnih prostorih in nekaterih sobah je talno ogrevanje, v nekaterih sobah pa ogrevanje in ohlajevanje s pomočjo konvektorjev. V hotelu je centralni nadzor, ki regulira tudi krmiljenje ogrevanja in hlajenja.

Tudi elektrika je v hotelu zasnovana ekološko. Vsa osvetlitev je zasnovana na varčni led tehnologiji, luči delujejo preko senzorjev, kar omeji čas osvetlitve. Vsa vgrajena oprema je v najnižjih razredih glede porabe in je zasnovana intimno, predvsem glede na sodobne smernice o preprečevanju svetlobnega onesnaženja. Ker hotel stoji v osrčju Triglavskega narodnega parka je to še kako pomembno, saj s tem varujemo biodiverziteto ter omogočamo sobivanje tudi vsem nočnim živalim in organizmom.

To je novi, prenovljeni Hotel Bohinj:

Vsako sobo krasi silhueta Triglava

Notranjost hotela sestavlja 69 sob, opremljenih v svetlem macesnu, vsako sobo pa krasi silhueta Triglava. Sobe so večinoma dvoposteljne, nekatere imajo možnost tretjega ležišča, skoraj vse imajo balkone. Nekaj sob je družinskih z možnostjo združitve, v najvišjem nadstropju s pogledom na Triglav pa se nahaja superior soba z masažno kadjo.

Skupni prostori obsegajo sprejemno avlo, restavracijo, kmečko sobo, konferenčna sobo, wellness z manjšim zunanjim bazenom, klub ter prostran vrt z ognjiščem.

Oblikovanje skupnih prostorov je prav tako pretežno v macesnu, vneseni so tudi detajli z lokalnim navdihom. Avla je dvovišinska, lesen razgiban strop in stene asociirajo na strukturo brazd in kapnikov, ki se pojavljajo po votlinah in jamah okoliških gora. Intimo med klopmi v jedilnici pa vzpostavljajo lesena korita z asociacijo na kozolce. Dolgi skupni hodniki predstavljajo sprehod skozi konstrukcijo bohinjskega stoga, toplarja oziroma kozolca s tipično leseno konstrukcijo v kombinaciji horizontalnih in diagonalnih tramov.

Oblikovanje notranjih prostorov je večinoma v macesnu. Foto: Mediaspeed

Fotografije okoliških stogov so tiskane na tla, stene in strop in vzpostavljajo vizualne prehode, ki bodo goste seznanile z bogato tradicijo lokalnega stavbarstva. V hotelu se pojavljajo vzorci, ki jih je posebej za hotel razvil studio Futro. Ti predstavljajo silhueto štirih srčnih mož, ki so kot prvi osvojili Triglav. Ta lokalni pogum, duh teh mož in prvinski stik z naravo je tudi osnovno vodilo ter rdeča nit, ki jo bomo skušali predstaviti gostom skozi vse nivoje ponudbe.

"Hotel je namenjen mladim po srcu, ki iščejo pristno doživetje kraja. Poudarek je na aktivnem oddihu, ponujanju avtentičnih doživetjih in pestrem naboru dogajanja," so hotel opisali v sporočilu za javnost in dodali, da bo tudi gostinska ponudba, tako kot celoten koncept hotela, temeljla na tradiciji, s poudarkom na lokalnih jedeh. "Skozi ponudbo bomo gostu predstavili lokalne posebnosti, kulinarične specialitete in lokalni utrip."

"Hotel je namenjen mladim po srcu, ki iščejo pristno doživetje kraja." Foto: Mediaspeed

Sledita prenovi še dveh hotelov

Hotel Bohinj v Ribčevem Lazu je bil drugi v vrsti štirih bohinjskih hotelov, ki se jih je Merlak z nakupom odločil rešiti pred propadom. Prvi med njimi, Aparthotel Triglav v Stari Fužini, je po prenovi svoja vrata odprl leta 2019, Hotel Bohinj pa je zahteval veliko obsežnejšo obnovo, pravzaprav popolno prenovo.

Po prenovi Hotela Bohinj Merlak načrtuje še rušenje žal povsem propadajočega Hotela Zlatorog in vzpostavitev popolnoma na novo zasnovanega hotela, kateremu želi povrniti sloves - ponos bohinjskega turizma, kot pravi sam, prenovo Ski hotela Vogel.

"Naša vizija je s svojo kreativnostjo, mladostno zagnanostjo, družbeno odgovornim poslovanjem ter razumevanjem usmeritev in potreb slovenskega turizma, postati zgled in primer odlične prakse ter s tem postaviti nova merila uspešnih zgodb v turistični panogi," je dejal.