Se Bohinj končno razvija v turistično destinacijo, kot si zasluži? #video

"Bohinj turiste vabi s svojo ponudbo neokrnjene narave, miru, umiritve, s številnimi možnostmi pohodništva, kolesarjenja in vodnimi športi v poletnem času," nam pojasni Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj, ki ponosno pove, da so letošnjo sezono začeli z unikatno prenovljeno električno ladjo Triglavska roža.

Ta ne bo služila le linijskemu prevozu, najeti jo bo mogoče tudi za druženje s kateringom ali poroko. V Bohinj je prišla s Kraljevega jezera, v obnovo pa so vložili 200 tisočakov. "Pravzaprav služi turizmu in turistični ponudbi na eni strani, na drugi pa javnemu prevozu. Torej tudi zmanjševanju pritiska motornega prometa na jezersko skledo."

Če nekje nekaj vzamejo, na drugi strani dodajo

Želijo si namreč, da bi čim več turistov Bohinj obiskalo z javnim prevozom, zato je njihov cilj naslednji: da ljudje svoje avtomobile puščajo zunaj jezerske sklede, uredili so dodatna parkirišča v Bohinjski Bistrici, in uporabijo organiziran avtobusni prevoz. "Če nekje nekaj vzamemo, potem na drugi strani dodamo alternativno obliko premikanja po Bohinju."

"Ne govorim samo o shuttle busih, ampak tudi o možnostih hoje - saj je Bohinj pravzaprav destinacija za hojo -, uporabe koles ... Skratka, vse to služi temu, da bi lokalno prebivalstvo in gostje doživeli to območje res kakovostno."

Obisk kampa se je v primerjavi z lani že podvojil

Kakovostno je tudi prebivanje v štirizvezdničnem kampu Danica, ki ga letno obišče več kot 70 tisoč ljudi. Letos bo sezona izjemna, saj se je že junija obisk v primerjavi z lanskim letom več kot podvojil, razlaga Boštjan Mencinger, predsednik TD Bohinj.

"Imamo tudi certifikat eco camping. Lokacija je ob Bohinjski Bistrici, ob reki Savi in tudi reki Bistrici, tako da je izjemno dobro pozicioniran, z veliko dogajanja tudi v okolici, dobrih šest kilometrov od jezera."

Kot kaže, je izkušnja v kampu res dobra, saj se gostje vanj redno vračajo. "Povprečna doba bivanja je okrog tri dni, večinoma pa k nam prihajajo Nizozemci in Nemci, največ je starejše generacije, v poletnih mesecih pa tudi družin z otroki," še dodaja Mencinger.

Kriptomilijonar je prenovljeni hotel dvignil na višjo raven

Svoje bo k bohinjskemu turizmu doprinesel še Aparthotel Triglav, ki ga v zeleni oazi v osrčju Triglavskega narodnega parka odpirajo v petek, 19. julija. Prvi gostje hotela, ki ga je v roke vzel kriptomilijonar Damian Merlak, pridejo že 21. julija.

Čeprav hitijo s še zadnjimi deli, hiter pogled po prostorih razkrije, da je novi lastnik kriptomilijonar Damian Merlak je storitev dvignil na višjo raven. "Imamo veliko gostov, ki so naredili rezervacijo, še preden smo sploh začeli rušiti. To so gostje, ki sem hodijo že 25, 30 let, to so stalni gostje, Slovenci, ki tudi še ne vejo, kako je videti, in prav te hočemo najbolj presenetiti," pravi Enej Vitrih, vodja marketinga Alpinia.

Prenovili so čisto vse, od sob in hodnikov do recepcije, spodaj pa odprli še restavracijo. "V primerjavi s tistim, kar je bilo prej, so naredili res pravo poezijo in restavracija bo res vrhunska, ponudba bo takšna, kot je v okolici še ni."

Tako je videti Aparthotel Triglav dober teden pred odprtjem:

Merlak je od kontroverznega podjetnika Zmaga Pačnika in njegove družine skupno kupil štiri hotele. Poleg apartmajev Triglav, ki jih je preimenoval v Aparthotel Triglav, še:



- hotel Zlatorog, v katerem je 43 sob in je zaprt že od leta 2011, ko ga je zapustil zadnji najemnik. Stoji nad Bohinjskim jezerom in je obdan z gozdovi;



- hotel Bohinj, ki stoji v neposredni bližini jezera. V njem je 20 sob in 34 suit;



- Ski hotel Vogel, visokogorski hotel, zgrajen v lesu in kamnu. Stoji ob zgornji postaji vzpenjače na Vogel in je vsega 50 metrov oddaljen od prvih smučarskih prog. Dostop do hotela, v katerem je 28 sob, je mogoč izključno z gondolo.



Gre za večinoma propadajoče apartmajske in hotelske objekte na odličnih lokacijah ob Bohinjskem jezeru, ki so že leta potrebni obnove.

Cene nočitve so več kot podvojili

Prenovljeni hotel s 27 sobami se bo ponašal s tremi zvezdicami in bo ponujal zgolj nočitve z zajtrkom, ki pa bo po besedah Vitriha vrhunski. "Cena je zato seveda malenkost višja, kot je bila pred leti. Kaj je boljšega kot zjutraj jesti zajtrk na tej terasi, s pogledom na jezero?"

In cene? "Lani so nočitev v tem hotelu v avgustu prodajali za 70 evrov, kar je bistveno premalo za takšno lokacijo. Mi smo cene za dvoposteljno sobo dvignili za dvakrat toliko in še malo dodatno (smeh). Bomo videli, kako se bo trg odzval na to."

A pravi, da ne ciljajo na petične goste, temveč na družine, milenijce in ljudi, ki iščejo aktiven oddih. Ponuditi jim želijo prvovrstno turistično izkušnjo.

