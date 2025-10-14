Medtem ko Jan Plestenjak in njegova žena Tadeja skrbno skrivata podrobnosti svoje poroke, ki se je zgodila pretekli konec tedna, pa je v javnost pricurljalo, kaj je glasbenik počel tik pred velikim dogodkom.

Na podelitvi priznanj Superbrands Slovenija je v soboto prevzel priznanje za najprepoznavnejšo slovensko osebnost, nato pa, čeprav se mu je že mudilo na poroko, privolil tudi v pogovor s Suzano Perman, nekdanjo novinarko POP TV, ki se zdaj ukvarja s poučevanjem govorništva in javnega nastopanja.

"Janu Plestenjaku se je skrivaj strašansko mudilo na svojo poroko, pa si je vseeno utrgal nekaj zadnjih minut zame - za mini podkast," je v objavi na Facebooku zapisala Suzana Perman, ki je pevca označila za "utelešeno umetnost znamčenja: preprost, brez marketinških trikov, brez logotipov, brez slogana. Samo s srcem in pesmijo."