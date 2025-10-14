Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Torek,
14. 10. 2025,
20.33

1 ura, 11 minut

Jan Plestenjak

Znano je, kaj je tik pred poroko počel Jan Plestenjak

N. V.

Jan Plestenjak

Foto: Neo Visuals

Suzana Perman, nekdanja novinarka POP TV, je Jana Plestenjaka tik pred poroko ujela za snemanje podkasta.

Medtem ko Jan Plestenjak in njegova žena Tadeja skrbno skrivata podrobnosti svoje poroke, ki se je zgodila pretekli konec tedna, pa je v javnost pricurljalo, kaj je glasbenik počel tik pred velikim dogodkom.

Na podelitvi priznanj Superbrands Slovenija je v soboto prevzel priznanje za najprepoznavnejšo slovensko osebnost, nato pa, čeprav se mu je že mudilo na poroko, privolil tudi v pogovor s Suzano Perman, nekdanjo novinarko POP TV, ki se zdaj ukvarja s poučevanjem govorništva in javnega nastopanja.

"Janu Plestenjaku se je skrivaj strašansko mudilo na svojo poroko, pa si je vseeno utrgal nekaj zadnjih minut zame - za mini podkast," je v objavi na Facebooku zapisala Suzana Perman, ki je pevca označila za "utelešeno umetnost znamčenja: preprost, brez marketinških trikov, brez logotipov, brez slogana. Samo s srcem in pesmijo."

