Vaterpolisti v boj za evropsko krono, Slovenci igrajo v nedeljo

V Beogradu se začenja evropsko prvenstvo v vaterpolu. Že šestič v svoji zgodovini in tretjič zaporedoma se ga bo udeležila tudi Slovenija, ki jo prva tekma v skupini B čaka v nedeljo ob 18. uri s Hrvaško. V skupini B sta še Gruzija in Grčija.

Danes bodo prvenstvo odprli Španci in Izraelci ob 12.45, v večernem terminu ob 20.30 pa bo v skupini C še tekma Srbija - Nizozemska.

Vmes bosta na sporedu v skupini A tekmi Francija - Madžarska (15.15) in Malta Črna Gora (18.00).

V nedeljo bo ob slovenski skupini B nastopala tudi skupina D, kjer bosta v uvodnem krogu na sporedu dvoboja Turčija - Italija ter Romunija - Slovaška.

Naslov evropskega prvaka bodo v Beogradu branili Španci, ki so na prejšnjem prvenstvu v Zagrebu v finalu z 11:10 ugnali prav Hrvate. Slovenija je na tem prvenstvu edino zmago dosegla v dvoboju z Malto (10:8) in osvojila 14. mesto.

