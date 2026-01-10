Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
10. 1. 2026,
8.28

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vaterpolo

Sobota, 10. 1. 2026, 8.28

32 minut

EP v vaterplou

Vaterpolisti v boj za evropsko krono, Slovenci igrajo v nedeljo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Zbor slovenske vaterpolo reprezentance | Foto Aleksander Sokler za ZVDS

Foto: Aleksander Sokler za ZVDS

V Beogradu se začenja evropsko prvenstvo v vaterpolu. Že šestič v svoji zgodovini in tretjič zaporedoma se ga bo udeležila tudi Slovenija, ki jo prva tekma v skupini B čaka v nedeljo ob 18. uri s Hrvaško. V skupini B sta še Gruzija in Grčija.

Danes bodo prvenstvo odprli Španci in Izraelci ob 12.45, v večernem terminu ob 20.30 pa bo v skupini C še tekma Srbija - Nizozemska.

Vmes bosta na sporedu v skupini A tekmi Francija - Madžarska (15.15) in Malta Črna Gora (18.00).

V nedeljo bo ob slovenski skupini B nastopala tudi skupina D, kjer bosta v uvodnem krogu na sporedu dvoboja Turčija - Italija ter Romunija - Slovaška.

Naslov evropskega prvaka bodo v Beogradu branili Španci, ki so na prejšnjem prvenstvu v Zagrebu v finalu z 11:10 ugnali prav Hrvate. Slovenija je na tem prvenstvu edino zmago dosegla v dvoboju z Malto (10:8) in osvojila 14. mesto.

Preberite še:

vaterpolo splošna
Sportal Znana petnajsterica vaterpolistov za evropsko prvenstvo
Slovenska vaterpolska reprezentanca, EP 2024
Sportal Vaterpolisti v Mariboru zaključili s pripravami na EP
Zbor slovenske vaterpolo reprezentance
Sportal Vaterpolisti na generalki za EP visoko izgubili z Malto
vaterpolo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.