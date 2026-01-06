Vaterpolisti na generalki za EP visoko izgubili z Malto

Slovenski vaterpolisti v petek odhajajo na evropsko prvenstvo v Beograd. V Mariboru so odigrali zadnjo uradno tekmo pred odhodom in kar z 12:22 izgubili proti Malti.

"Končni izid je kar nekako pregrda slika. V prvem polčasu smo bili v igri, vodili smo s 3:0, v drugem delu pa smo delali preveč napak v obrambi in izgubljali žoge. Vsaj osem, devet golov je Malta dosegla na prelahek način," je povedal pomočnik selektorja Mirka Vičevića Teo Galić. "Naša krivda, naše napake."

"Imamo rezerve. Danes so priložnost dobili prav vsi igralci, veliko je bilo menjav in napak. Imamo še tri dni za uigravanje in popravljanje napak. Tudi te tri dni bomo trenirali skupaj z Maltežani, ki so pravšnji sparing za nas," je še povedal Galič, eden nosilcev igre slovenske reprezentance pred dvema desetletjema.

Ozrl se je na zadnje dni priprav po novem letu in izpostavil, da je reprezentanca veliko treniral igro z igralcem več in manj, tudi consko obrambo. "Ekipa pa je tudi utrujena, saj je bilo tudi veliko plavanja." Pred petkovo potjo na Ep glavno skrb povzroča zdravstveno stanje Jurija Seljaka, ki je zaradi poškodbe današnji dvoboj izpustil.

Slovenija bo na EP igrala že šestič in tretjič zaporedoma. V predtekmovanju bo v skupini B igrala z z olimpijskimi podprvaki Hrvati, bronastimi z letošnjega SP Grki ter Gruzijci. Prvi nasprotnik Slovenije bodo 11. januarja Hrvati. Po prvem delu ne bo nihče zapustil prvenstva, saj bodo ekipe igrale za razvrstitev od 13. do 16. mesta, po drugem delu pa ob polfinalu sledijo tekme za razvrstitev od petega do 12. mesta.

Naslov evropskega prvaka bodo v Beogradu branili Španci, ki so na prejšnjem prvenstvu v Zagrebu v finalu z 11:10 ugnali prav Hrvate. Slovenija, ki bo na EP nastopila šestič in tretjič zaporedoma, je na tem prvenstvu edino zmago dosegla v dvoboju z Malto (10:8) in osvojila 14. mesto.