Potem ko sta slovenska kolesarska superšampiona v soboto tekmovalno sezono končala z dirko po Lombardiji, ju danes čaka še druženje z navijači. Tadej Pogačar se bo na preizkušnji Pogi Challenge s ciljem na Krvavcu meril z rekreativci, Primož Roglič pa bo navijače združil na tradicionalnem Zlatem krogu, tokrat po Novem mestu. Obe prireditvi sta dobrodelnega značaja.

Zdi se, da Tadej Pogačar sploh ne more dostojno proslaviti vseh uspehov, saj je nenehno v naglici. Iz svetovnega prvenstva v Kigaliju v Ruandi se mu je mudilo na evropsko prvenstvo v departmajih Ardèche in Drôme v Franciji, od tam na dirko Treh dolin Vareseja, kjer je lani obljubil svojo prisotnost na letošnji izvedbi, in nato še v Como na start zadnje dirke sezone, dirke po Lombardiji. In kot da tudi to še ni bilo dovolj, je iz Bergama, kjer je bil cilj spomenika po Lombardiji, moral na hitro odpotovati proti domu, kjer bo danes nastopil na posebni dirki Pogi Challenge.

Pogačar domov prihaja kot petkratni zaporedni zmagovalec dirke po Lombardiji, kar ni uspelo še nikomur v zgodovini. Foto: Guliverimage

Pogačar z domačega Klanca na najljubši klanec

Na startu (10.05) v domačem Klancu pri Komendi bo stal skupaj s 1189 rekreativci, ki jih bo skušal uloviti na vzponu na svoj najljubši klanec, Krvavec. Kolesarje čaka 24 kilometrov in 1189 višinskih metrov, kar ne bo mačji kašelj.

Na Krvavcu bo tudi zaključek dobrodelne dražbe predmetov prvega kolesarja sveta, vsa sredstva pa bodo namenjena Fundaciji Tadeja Pogačarja, ki se ukvarja z organizacijo različnih dobrodelnih dogodkov, donira športno opremo, sodeluje z raziskovalnimi institucijami ter organizira ozaveščevalne kampanje. V živo bo potekalo tudi snemanje podcasta Tour 202 (ob 13.45), ob 15. uri pa bodo oder zasedli člani skupine Siddharta.

Lani je Roglič dobrodelni dogodek organiziral v Novi Gorici. Foto: Ana Kovač

Z Rogličem po Novem mestu

Približno ob istem času, le na vzhodnem delu države, se bo v Novem mestu (ob 11. uri) začela dobrodelna kolesarska prireditev Zlati krog s Primožem Rogličem. Runda se bo začela pred Olimpijskim centrom Novo mesto, nato pa bodo kolesarji pot nadaljevali skozi Stražo, center Novega mesta, Otočec, Drago, Gorenji Maharovec in Šentjernej ter se čez Otočec in Trško Goro vrnili nazaj v Novo mesto. Na poti bosta dve postojanki – v Šentjerneju pred Kulturnim centrom in pod Trško Goro.

Zbrana sredstva od startnin in dobrodelne dražbe, ki se bo začela ob 15.30, bodo namenjena Fundaciji Primoža Rogliča, ki omogoča nakup športne opreme za otroke iz socialno šibkejših družin ter organizacijo dogodkov in izobraževanj za otroke in mladostnike.

Za konec še revialna dirka šampionov v Andori

A tudi po današnjem dnevu Pogačar in Roglič še ne bosta odložila koles. Oba bosta naslednjo nedeljo v Andori nastopila na ekshibicijski dirki Andora Cycling Masters, na kateri se bosta v dveh etapah – v gorskem kronometru in kriteriju – brez ekip in radijskih povezav pomerila z Jonasom Vingegaardom in Isaacom del Torom.

